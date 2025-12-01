Выросли ставки, связанные со страхованием судов от военных рисков.

Стоимость доставки товаров через Черное море выросла на фоне атак украинских военных беспилотников по нефтяным танкерам российского теневого флота. Как пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли, опасения относительно дальнейших атак привели к росту расходов на страхование от военных рисков.

По данным источников в сфере судоходства и страхования, ставки военного риска для типичного семидневного периода рейса, которые устанавливаются отдельными андеррайтерами и базируются на стоимости судна, выросли до 0,5% для заходов в украинские порты с 0,4% неделю назад.

Источники добавили, что страхование от военных рисков для российских черноморских портов, которое обычно выше, котировалось на уровне от 0,65 до 0,8% по сравнению с примерно 0,6% на прошлой неделе.

Издание напомнило, что Черное море имеет решающее значение для перевозки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды совместно используются Болгарией, Грузией, Румынией и Турцией, а также Россией и Украиной.

Поражение танкеров в Черном море

Напомним, что 28 ноября в Черном море, недалеко от турецких проливов, загорелось два танкера - Kairos и VIRAT. Оба принадлежат к теневому российскому флоту, и перевозили нефть в обход международных санкций. Оба судна внесены в санкционные списки.

По данным источников, танкеры были поражены морскими дронами СБУ. После попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации.

Как оценили мировые СМИ, этими ударами Украина подорвала способности России по обходу нефтяных санкций. Украина и раньше поражала российские корабли в Черном море с помощью дронов, однако, удары у побережья Турции представляют собой значительное расширение оперативного диапазона и демонстрируют возможности морских дронов.

