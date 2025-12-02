После атаки корабль продолжил двигаться своим ходом и не просил о помощи.

Российский нефтяной танкер "Мидволга-2", который направлялся из России в Турцию с грузом подсолнечного масла, был атакован в 80 милях от северного побережья Турции.

Об этом сообщило Управление морских дел Министерства транспорта Турции в социальной сети X.

В сообщении отмечается, что корабль не просил о помощи и его 13 членов экипажа не пострадали. По данным турецкого министерства, танкер продолжает движение к порту Синоп своим ходом.

Видео дня

Издание Bloomberg напоминает, что это уже четвертый инцидент с кораблями, которые связаны с РФ за последнюю неделю. Издание отмечает, что недавно Украина заявила об ударах по двум танкерам, которые подпадают под санкции за перевозку российской нефти и которые были взорваны у черноморского побережья Турции. Еще один танкер пострадал от взрывов у побережья Сенегала.

Удары по российским кораблям - последние новости

29 ноября стало известно, что морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" России.

Это уже далеко не первая серия взрывного "страдания" танкеров "теневого флота" РФ. Издание Newsweek в начале июля сообщало о пяти пораженных танкерах.

Целей для новых морских дронов более чем достаточно. Согласно исследованию компании Dryad Global, количество танкеров в составе так называемого "теневого флота" России выросло с менее чем 100 в начале 2022 года до 300-600 в 2025-м.

Вас также могут заинтересовать новости: