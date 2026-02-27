Долг может стать непосильным: МВФ предупредил Украину о надвигающейся угрозе

По оценкам МВФ, в конце 2026 года государственный долг Украины достигнет 122,6% валового внутреннего продукта.

Международный валютный фонд предупредил, что без дополнительных решений уровень государственного долга Украины может стать критически высоким. Об этом говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике, обнародованном на официальном сайте МВФ.

По оценкам Фонда, в конце 2026 года государственный долг Украины достигнет 122,6% валового внутреннего продукта.

Базовый сценарий предусматривает, что если не будут приняты дополнительные решения, государственный долг Украины вырастет до 137,1% ВВП в 2027 году и будет оставаться на высоком уровне, сократившись к 2035 году до 97,1% ВВП. При этом средние валовые потребности в финансировании в течение 2030–2035 годов составят 7,2% ВВП.

По словам специалистов МВФ, для достижения долговой устойчивости государственный долг должен снизиться до уровня ниже 68% ВВП к 2035 году, а средние валовые потребности в финансировании в 2030–2035 годах должны оставаться ниже 7,0% ВВП.

Кроме того, обслуживание долга перед внешними кредиторами (за исключением многосторонних) в 2026–2028 годах не должно превышать 1 млрд долларов ежегодно.

Стоит сказать, что основную реструктуризацию внешнего коммерческого долга на сумму 20,5 млрд долл. (78% коммерческого внешнего долга) Украина завершила в сентябре 2024 года.

В сентябре 2025 года наша страна договорилась с Экспортно-импортным банком Китая об отсрочке погашения кредита на 850 млн долл. до периода 2034–2040 годов. А в конце 2025 года были урегулированы обязательства по ВВП-варантам на 2,6 млрд долл.

Сейчас остаются две составляющие коммерческого долга: реструктуризация гарантированных государством еврооблигаций Укрэнерго на сумму 825 млн долл. и внешний коммерческий заем Cargill Financial Services International объемом 0,7 млрд долл.

Отметим, что официальные кредиторы уже согласились на двухэтапный подход в реструктуризации. Первый этап предусматривает продление действующего моратория на период действия программы Международного валютного фонда, а второй – проведение окончательного "долгового оздоровления" после снижения уровня неопределенности.

Новая программа финансирования для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долл., рассчитанную на четыре года.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в ближайшее время в Украину поступит первый транш объемом около 1,5 млрд долл., который будет использован для покрытия дефицита бюджета и обеспечения макрофинансовой стабильности. Она пояснила, что программа предусматривает продолжение реформ, которые в предыдущие годы обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность Украины.

Экономика Украины – последние новости

Недавно Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз экономического роста Украины: аналитики ожидают, что в этом году ВВП увеличится на 2,5%, а в следующем – на 4%. Для сравнения, в предыдущем прогнозе речь шла о 5% росте ВВП в 2026 году.

Ранее народный депутат и председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отмечал, что уже в апреле Украина может столкнуться с дефицитом средств для необходимых выплат. Сообщалось, что государство уже использует средства, которые были заложены на второе полугодие.

