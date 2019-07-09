Avellana Gold показала новую фабрику на Мужиевском месторождении полиметаллов

Международная компания Avellana Gold, что инвестирует в разработку Мужиевского месторождения полиметаллов на Закарпатье, построила новую фабрику и восстанавливает шахты. Также инвестор внедряет масштабный проект для восстановления экологического состояния в регионе.

Последний раз Мужиевское месторождение полиметаллических руд функционировало более 10 лет назад. Компания Avellana Gold, которая в 2016 году начала инвестировать в месторождение, построила современный инженерный объект для безопасности и экологичности дальнейших работ по добыче.

«Первая часть реализации нашего проекта – это масштабный экологический проект, ведь благодаря специальной технологической схеме отвалы будут очищены на 85-90% от тяжелых металлов. А замкнутый цикл производства позволит повторно использовать 85% воды от необходимого количества», – рассказал Андрей Смолин, глава украинского представительства компании Avellana Gold.

Во время следующего этапа инвестиционного проекта Avellana Gold полностью возобновит работу Мужиевского месторождения. Современная обогатительная фабрика снизит потребности страны в импорте цинка, свинца и драгоценных металлов.

«С производственной мощностью проекта Avellana Gold 500 тыс. тонн в год, объемы реализации цинка полностью перекроют импорт свинца в Украину и на более чем 50% – импорт цинка. Эффективность добычи драгоценных металлов увеличится почти в десять раз по сравнению с предыдущим проектом разработки Мужиевского месторождения», – отмечает Андрей Смолин.

Запуск обогатительной фабрики обеспечит работой около полутысячи жителей региона. «Одно из направлений работы Avellana Gold – это развитие местных сообществ, улучшение инфраструктуры, а также уплата налогов в местный и государственный бюджеты от 3,5 млн долларов в год. В частности это плата за пользование недрами, с которой почти 1 млн долларов останется в местном бюджете, и до 500 тыс. поступит от налога на прибыль. В целом прогнозируемые фискальные платежи работающего предприятия – на уровне 10 млн долларов в год», – подчеркивает Андрей Смолин.

Avellana Gold – международная инвестиционная компания, занимающаяся разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и странах Восточной Европы. В 2016 году компания возобновила реализацию проекта Мужиевского месторождения. Общий объем инвестиций – более 150 млн долларов. Компания приобрела предприятия «Карпатская рудная компания» и «Западная геолого-разведывательная компания», владеющих специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождения).