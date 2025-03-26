В НКРЭКУ средняя зарплата составляет более 90 тысяч гривень.

Заработная плата в центральных государственных органах Украины выросли. В феврале 2025 года средняя выплата составила 51,4 тысячи гривень, хотя годом ранее этот показатель был на уровне 44,4 тысячи гривень.

По данным Министерства финансов, в январе в центральных госорганах зарплату получал 21 771 человек.

При этом лидером по зарплате является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, где работает 532 человека. Средняя зарплата составляет 90,1 тысячи гривень.

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Также в тройку ведомств с самой высокой зарплатой попало Национальное агентство по предотвращению коррупции - 79,4 тысячи гривень и Антимонопольный комитет - 77,4 тысячи гривен.

В пятерке лидеров также оказалось Министерство цифровой трансформации с показателем 65,8 тысячи гривень и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 65,6 тысячи гривень.

Самые низкие зарплаты:

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра – 35,8 тысячи гривень;

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками - 35,4 тысячи гривень;

Госслужба по делам детей – 33,4 тысячи гривень;

Госагентство резерва – 32,8 тысячи гривень;

Национальная служба посредничества и примирения – 28,7 тысячи гривень.

Что касается зарплат руководителей, то средняя выплата составляет 116,5 тысячи гривень.

Самые высокие зарплаты:

Министерство национального единства Украины - 401,4 тысячи гривень;

НКРЭКУ - 294,3 тысячи гривень;

НАПК - 243,2 тысячи гривень;

Аппарат Верховной Рады – 239,8 тысячи гривень;

Госагентство по управлению зоной отчуждения – 184,2 тысячи гривень.

Зарплаты в Украине - последние новости

Средняя заработная плата в Украине за 2024 год выросла на 23,1% - до 21 473 гривни. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Самые высокие средние зарплаты получают работники сферы ИТ (52 457 гривни), авиационного транспорта (43 938 гривни) и финансов и страхования (41384 гривни).

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