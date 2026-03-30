Зарплаты до 63 тысяч гривень: кто из 'белых воротничков' зарабатывает больше всех

В Украине выросли зарплаты почти по всем рабочим профессиям. Наибольший рост наблюдается среди маляров, комплектовщиков, прорабов и каменщиков. При этом самая высокая средняя заработная плата зафиксирована на должности штукатура.

По данным исследования "OLX Работа", которое находится в распоряжении УНИАН, рабочие специальности входят в перечень наиболее высокооплачиваемых профессий на платформе.

"Тенденция роста оплаты труда отмечается почти по всем должностям рабочих специальностей на платформе. Рекордные показатели роста зарплат на вакансии маляра в категории строительства (+43% до 40 тыс. грн), комплектовщика (+34% до 28 тыс. грн), прораба (+33% до 50 тыс. грн), каменщика (+32% до 56 тыс. грн)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в пределах от 15 до 20% выросли медианные заработные платы у электрика (30 тыс. грн), сварщика в категории строительства (35 тыс. грн), монтажника в категории производства (35 тыс. грн), сантехника (35 тыс. грн), токаря (32 тыс. грн) и штукатура (63 тыс. грн).

Несколько меньшие показатели повышения медианной зарплаты (+10-15%) в феврале 2026 года наблюдались на должностях строителя (45 тыс. грн), монтажника в категории строительства (40 тыс. грн), упаковщика (22 тыс. грн), слесаря (25 тыс. грн) и столяра (29 тыс. грн).

Снижение медианной зарплаты по сравнению с февралем 2025 года произошло лишь по некоторым профессиям в категории производства, а именно: маляра (-25% до 30 тыс. грн) и сварщика (-3% до 34 тыс. грн).

Аналитики отмечают, что по большинству проанализированных вакансий количество предложений на платформе стало меньше по сравнению с прошлым годом. Заметный спад количества предложений на должность сварщика в категории строительства (-89%), на вакансию плиточника -52%, на маляра в категории производства -47%, на токаря -37% и штукатура -36%.

На 20-25% снизился спрос среди работодателей на строителей, каменщиков, слесарей, столяров. По другим вакансиям показатели ниже на 2-15%.

Зато профессиями, на которые фиксировался заметный рост спроса среди работодателей, стали: комплектовщик (рост почти в 12 раз), сварщик в категории производства (рост более чем в 6 раз), машинист экскаватора (+47%) и прораб (+11%).

"Несмотря на ощутимый рост зарплат в рабочих профессиях, количество вакансий в основном сокращается. В то же время на часть должностей стабильно не хватает кандидатов, о чем свидетельствует низкое количество откликов. Зато более простые позиции остаются более конкурентными среди соискателей. Это формирует ситуацию, когда дефицит специалистов сохраняется даже на фоне роста зарплат", – говорится в исследовании.

23 марта стало известно, что самую высокую медианную зарплату в феврале фиксировали на должности стоматолога (150 тыс. грн), что на 20% больше, чем в прошлом году. На втором месте был рихтовщик (категория СТО и автомойки) с показателем в 70 тыс. грн (+27% по сравнению с февралем прошлого года).

Ранее в Государственной службе статистики Украины сообщали, что средняя зарплата штатных работников по регионам Украины в январе 2026 года составляла почти 28 тысяч грн, что на 9,5% меньше, чем в декабре прошлого года. Самый высокий размер средней зарплаты был зафиксирован в Киеве, где в среднем получали 43 865 грн.

