Зарплаты в Венгрии выросли: сколько платят работникам

За год средняя чистая зарплата венгров выросла на 11,2%.

В Венгрии редняя брутто-зарплата (до вычета налогов) работников, занятых полный рабочий день, в апреле составила 772 200 или около 113 144 гривни, а средняя нетто-зарплата ("на руки") – 541 200 форинтов или около 79 298 гривень.

Издание divany пишет, что, согласно отчету Центрального статистического управления (KSH), половина венгров зарабатывает менее 436 тысяч форинтов (63 874,60 грн) в чистом виде. Это означает, что средняя заработная плата до вычета налогов превысила показатель годичной давности на 9%, в чистом виде – на 11,2%, а а реальная заработная плата – на 8,9%.

В горнодобывающей промышленности заработная плата выросла на 23%.

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Национальное статистическое управление (KSH) также опубликовало данные о средней регулярной заработной плате дол вычета налогов, в которую не входят премии, вознаграждения и другие дополнительные выплаты. Она составила 711 400 форинтов (104 195,97 грн), что на 8,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Средняя регулярная заработная плата до вычета налогов на предприятиях составила 705 000 (103 258,59 грн), в бюджетном секторе – 720 200 (105 396,39 грн), а в некоммерческом секторе – 747 000 форинтов (109 318,39 грн), увеличившись за год на 8, 9,8 и 7,9% соответственно.

В финансовом и страховом секторе средняя заработная плата брутто в апреле составила 1 419 100 форинтов (207 664,81 грн), а в сфере гостиничных услуг и общественного питания – 491 000 форинтов (71 850,76 грн).

В горнодобывающей промышленности валовая заработная плата выросла на 22,8% - до 961 500 форинтов (140 603,27 грн), тогда как в сфере электро-, газо- и пароснабжения, а также кондиционирования воздуха валовая заработная плата по сравнению с апрелем прошлого года снизилась на 1%, но все же достигла почти 1,1 миллиона форинтов (160 856,57 грн).

Зарплата в Польше - последние новости

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Польше составит 4806 злотых в месяц. Минимальная зарплата нетто (то есть "на руки") составит около 3531 злотого или примерно 40 240 гривень.

С 1 июля в Польше минимальная заработная плата увеличится до 8458 злотых или примерно 102 923 гривни.

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