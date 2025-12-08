ЕС может быть способен продвинуть план по замороженным активам даже без согласия Бельгии, но есть риск внутреннего раскола.

Европейская комиссия 3 декабря обнародовала долгожданное предложение по использованию замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине. Речь идет о сумме около 210 млрд евро, сообщает The Economist.

Издание отмечает, что сначала Украина может получили 90 млрд евро, но в конечном итоге, возможно, сумма будет намного больше. Это решение позволит стране финансировать правительство и военные действия в течение следующих нескольких лет.

Приводятся данные, что без предоставленной помощи Украина может остаться без денег уже в марте или апреле 2026 года. Бельгия, где хранится большая часть замороженных российских активов, осудила эту идею. Более того, в последние недели ее оппозиция лишь усилилась.

Издание отмечает, что получит ли Украина все же кредит, будет зависеть от того, смогут ли крупные страны ЕС убедить бельгийцев прийти к согласию с комиссией в ситуации, которая быстро превращается в своеобразную борьбу Брюсселя против Брюсселя.

В публикации отмечается, что главным беспокойством премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера является то, что его маленькая страна может оказаться в затруднительном положении из-за 185 млрд евро замороженных российских активов, которые находятся сейчас на хранении в Euroclear, финансовой клиринговой палате со штаб-квартирой в Бельгии, если Россия решит их вернуть после того, как будут отменены санкции.

Примечательно, что в Евросоюзе уверяют, что план позволяет избежать этой проблемы: банки, владеющие российскими активами, будут обязаны предоставить ЕС заем на эквивалентную сумму без процентов. Риск возьмет на себя весь блок.

Издание пояснило, что идея Евросоюза заключается в том, что Россия в конечном итоге будет вынуждена отдать свои активы на послевоенные репарации Украине для снятия санкций.

Однако премьер-министр Бельгии боится, что некоторые государства-члены ЕС, вероятно, дружественная к России Венгрия, могут наложить вето на продление санкций без российских репараций. В таком случае Россия могла бы потребовать возврата своих средств.

Также Де Вевер обеспокоен тем, что Россия может принять другие ответные меры против Бельгии, хотя некоторые эксперты сомневаются в этом.

Издание добавляет, что непонятным также остается и то, будет ли покрытие кредита Украине само по себе представлять экономическую чрезвычайную ситуацию для ЕС, поскольку его сумма составляет примерно 1% ВВП блока.

В статье указывается, что пока этот план не убедил премьера Бельгии и он заявил о существовании других механизмов, в частности, речь идет о финансировании, подкрепленном балансом ЕС.

По мнению издания, предложение об использовании замороженных российских активов для предоставления кредита Украине стало решающим испытанием для европейской решимости. Сейчас правительствам нужно продолжать выделять средства из своих бюджетов, а речь идет о миллиардах евро за раз.

Правительства некоторых североевропейских стран, которые предоставляют непропорционально большую помощь, все больше раздражаются тем, что это бремя не распределяется между всеми странами блока.

Издание не исключает, что ЕС может быть способен продвинуть план по замороженным активам даже без согласия Бельгии, но тогда есть риск глубокого внутреннего раскола.

Сообщается, что предложение должно быть одобрено на саммите, который состоится уже 18 декабря. В случае, если идею ЕС не поддержат, некоторые правительства обсуждают возможность выпуска общего долга ЕС для предоставления Украине промежуточного кредита.

К тому времени, говорится в материале, европейские лидеры будут ломать голову над тем, как убедить Де Вевера согласиться.

Замороженные российские активы: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что исполнительный директор депозитария Euroclear Валери Урбен считает, что замороженные российские активы следует использовать как козырь для достижения мира, а не как репарационный кредит Украине. По мнению Урбен, финансовые риски, связанные с привязкой замороженных активов к репарационному займу, слишком велики. Она не исключает, что это решение может "повлиять на привлекательность европейского рынка" и на глобальный финансовый рынок.

Также мы писали, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе войной, если Евросоюз попытается использовать замороженные российские активы для репарационного займа Украине. Медведев заявил, что Евросоюз таким образом хочет "похитить" российские активы. Он предупредил, что если это все же произойдет, то Брюссель и "отдельные" страны Евросоюза могут "спровоцировать" войну с РФ.

