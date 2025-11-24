Предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли, а неизрасходованные активы пойдут в американо-российский фонд.

"Мирный план" по завершению войны в Украине, предложенный Россией и Соединенными Штатами Америки, сократили с 28 до 19 пунктов. В частности, из него убрали пункт об использовании замороженных активов РФ, выгоду из чего планировали получить и в Вашингтоне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Издание пишет, что в последней версии проекта плана больше не упоминается об использовании около 100 миллиардов долларов замороженных российских активов для финансирования усилий США по восстановлению Украины.

"Предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли, а неизрасходованные замороженные активы будут направлены в американо-российский инвестиционный фонд", – напоминают авторы.

Видео дня

В то же время любые дискуссии, касающиеся территориальных вопросов, которые являются ключевыми для потенциального урегулирования, вероятно, будут рассмотрены на встрече президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил в интервью Bloomberg Television заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Игорь Брусило. По его словам, переговоры на рабочем уровне будут продолжаться и в ближайшие дни.

"Когда все вопросы будут решены, а некоторые из них останутся нерешенными, я имею в виду, например, территориальные вопросы, тогда президенты свяжутся, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовят почву для встречи, на которой они окончательно согласуют эту идею", – пояснил Брусило.

Что касается членства в НАТО, то "для Украины этот вопрос не снят с повестки дня полностью", заметил он.

"Мирный план" по Украине: что стоит знать

Financial Times сообщало, что "мирный план" США и России после переговоров в Женеве сократили с 28 до 19 пунктов. Отмечалось, что ключевые вопросы должны решить Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Между тем The Guardian писало, что Украина внесла в план существенные изменения. Украина и ее европейские партнеры отмечают, что отправной точкой для обсуждения территориальных вопросов должна быть действующая линия фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: