Рассчитывать на предоставление помощи могут 660 тысяч граждан.

Правительство Украины планирует предоставить социально незащищенным гражданам единовременную выплату в размере 6 500 гривень для прохождения отопительного сезона.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров на сайте объединений профсоюзов.

Деньги смогут получить около 660 тысяч граждан в рамках программы "Теплая зима" в преддверии зимнего периода 2025/26 годов. Кабмин планирует выделить на финансовую поддержку населения 4,3 млрд гривень из госбюджета.

Помощь в размере 6 500 гривень выплатят наиболее социально незащищенным украинцам, а именно:

родителям детей из малообеспеченных семей - 335 863 получателей;

родителям детей из числа внутренне перемещенных лиц - 252 898;

воспитателям детей, над которыми установлена опека - 40 900;

одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход - 17 500;

людям с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц - 12 800;

воспитателям детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях - 1 000 человек.

Зимняя помощь в 6 500 гривень поступит на специальный счет или на виртуальную карту "Дія.Картка". Срок использования денег с момента зачисления составляет 180 дней.

Проект постановления правительства о выделении денег на программу до 17 октября находится на обсуждении.

Другие выплаты социально незащищенным гражданам

В Украине с середины октября должен начаться отопительный сезон. Пенсионный фонд автоматически начисляет жилищные субсидии тем гражданам, которые уже получали их ранее. Но тем, кто планирует получить субсидию впервые, нужно будет обратиться в местное отделение ПФУ.

В случае, если пенсионер в Украине старше 70 лет получает пенсионные выплаты меньше 10 340 гривень, он может получить возрастную надбавку. Но тем пенсионерам, которые продолжают работать, она не начисляется.

