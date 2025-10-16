Правительство Украины планирует предоставить социально незащищенным гражданам единовременную выплату в размере 6 500 гривень для прохождения отопительного сезона.
Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров на сайте объединений профсоюзов.
Деньги смогут получить около 660 тысяч граждан в рамках программы "Теплая зима" в преддверии зимнего периода 2025/26 годов. Кабмин планирует выделить на финансовую поддержку населения 4,3 млрд гривень из госбюджета.
Помощь в размере 6 500 гривень выплатят наиболее социально незащищенным украинцам, а именно:
- родителям детей из малообеспеченных семей - 335 863 получателей;
- родителям детей из числа внутренне перемещенных лиц - 252 898;
- воспитателям детей, над которыми установлена опека - 40 900;
- одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход - 17 500;
- людям с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц - 12 800;
- воспитателям детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях - 1 000 человек.
Зимняя помощь в 6 500 гривень поступит на специальный счет или на виртуальную карту "Дія.Картка". Срок использования денег с момента зачисления составляет 180 дней.
Проект постановления правительства о выделении денег на программу до 17 октября находится на обсуждении.
Другие выплаты социально незащищенным гражданам
В Украине с середины октября должен начаться отопительный сезон. Пенсионный фонд автоматически начисляет жилищные субсидии тем гражданам, которые уже получали их ранее. Но тем, кто планирует получить субсидию впервые, нужно будет обратиться в местное отделение ПФУ.
В случае, если пенсионер в Украине старше 70 лет получает пенсионные выплаты меньше 10 340 гривень, он может получить возрастную надбавку. Но тем пенсионерам, которые продолжают работать, она не начисляется.