Замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что у фиксированного курса есть свои недостатки, особенно в долгосрочной перспективе.

На фоне введения НБУ гибкого курса, замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил о том, что с самого начала полномасштабной войны регулятор говорил о том, что фиксация курса — это временное явление.

Такое заявление Гелетий сделал в интервью изданию "Минфин", отметив, что фиксированный курс в тот момент помог избежать паники на валютном рынке, умерить инфляционное давление и стабилизировать ожидания.

"С этими задачами мы справились. Однако, у фиксированного курса есть свои недостатки, особенно в долгосрочной перспективе. Украинцы хорошо помнят кризисы 2008−2009 и 2014−2015 годов. В значительной степени, они были вызваны внешними факторами. Однако, длительная фиксация курса, предшествовавшая этим кризисам, тогда значительно усугубила негативные последствия для экономики", - отметил Гелетий.

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Он также отметил,что переход НБУ к режиму управляемой гибкости — это, в определенной степени, мера пресечения.

"Таким образом мы минимизируем риск негативных сценариев в будущем. В то же время, мы усилим адаптивность и устойчивость экономики", - заявил Гелетий.

"Мы считаем, что все предпосылки для контролируемого внедрения курсовой гибкости сформировались.Еще в июле мы опубликовали Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. В этом документе были определены предпосылки для перехода к этапу управляемой гибкости курса", - отметил Гелетий.

Он также напомнил, что первый фактор — это устойчивое снижение инфляции и улучшение ожиданий. "Здесь есть прогресс, который мы даже не прогнозировали в начале года. Инфляция в годовом измерении сейчас ниже 8%, ожидания заметно улучшились", - сказал Гелетий.

По его словам, второй фактор — высокий уровень международных резервов и международная поддержка. "Здесь, опять же, мы шли с опережением. Наши резервы сейчас превышают $40 млрд, такого уровня у нас никогда не было до войны. Ожидается, что финансовая поддержка будет значительной и в следующем году", - отметил Гелетий.

Третий фактор — устойчивая ситуация на валютном рынке. "Нам удалось минимизировать разницу между официальным и наличным курсом, стабилизировать курсовые ожидания и снизить спрос домохозяйств на валюту. В итоге, объемы валютных интервенций в этом году тоже меньше, чем мы планировали", - заявил Гелетий.

Он также отметил, что четвертый фактор — привлекательность гривневых активов, а пятый - параметры финансовой стабильности. "Здесь, в принципе, особых проблем и не было, ведь банковский сектор был и остается чрезвычайно устойчивым. За все время войны мы не видели никаких проблем с проведением платежей, возвратом депозитов и т. п. Следовательно, все предпосылки сложились. Макроэкономическая ситуация значительно лучше, чем ожидали не только мы, но и большинство экономических экспертов и организаций. Способность НБУ балансировать валютный рынок более чем достаточная, а гривневые активы являются хорошей альтернативой валюте", - отметил Гелетий.

"Поэтому мы считаем, что внедрение управляемой курсовой гибкости не станет дополнительным шоком для экономики. Она станет дополнительным инструментом Национального банка для повышения адаптивности финансового рынка и экономики к изменениям во внешних и внутренних условиях. То есть сделает экономику более устойчивой, как в военное время, так и в период послевоенного восстановления", - сказал замглавы НБУ.

Гибкий курс

С 3 октяюря 2023 года Нацбанк ввел гибкий курс. Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, который действовал в Украине до 24 февраля 2022 года. При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и оставаться ключевым игроком на нем.

НБУ будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет меняться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления.

Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ. В то же время курс на тех сегментах рынка, где имеют возможность покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года - речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.

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