Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк с 3 октября внедряет режим управляемой гибкости обменного курса.

Как сообщила пресс-служба регулятора, Национальный банк переходит к режиму управляемой гибкости обменного курса, учитывая устойчивый прогресс в снижении инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ.

"Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, который действовал в Украине до 24 февраля 2022 года. При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и оставаться ключевым игроком на нем", - сообщает регулятор.

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НБУ, в частности, будет компенсировать структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс сможет меняться в обе стороны: расти и снижаться. Кроме того, НБУ будет существенно ограничивать курсовые изменения, не допуская как значительного ослабления гривни, так и существенного укрепления.

Отмечается, что официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ. В то же время курс на тех сегментах рынка, где имеют возможность покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года - речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.

"Напомним, что уже почти полтора года курс на наличном рынке и карточные курсы банков не являются фиксированными. За это время они как росли, так и снижались. НБУ продолжит прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами", - сказано в сообщении.

Как объясняет регулятор, переход к управляемой гибкости курса стал возможным благодаря основательной подготовительной работе с привлечением международных экспертов и учетом наилучшего мирового опыта, а также учитывая сформированность и устойчивость макроэкономических предпосылок, как-то:

устойчивый прогресс в снижении инфляции,

накопление значительного уровня международных резервов,

увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ как инструментов защиты сбережений от инфляционного обесценивания.

Это позволяет обеспечить контролируемость перехода и минимизировать риски для финансового рынка, экономики и граждан, отметили в НБУ.

Курс валют в Украине

До полномасштабного вторжения в Украине был режим плавающего курсообразования. 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал обменный курс гривны к доллару на уровне 29,25 грн/долл., впоследствии, в июле 2022 года, ослабил курс до 36,57 грн/долл.

В июле 2022 года в Нацбанке рассказали, как изменение официального обменного курса повлияет на инфляцию и цены на топливо.

В конце июня 2023 года НБУ утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию, что было требованием Международного валютного фонда.

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