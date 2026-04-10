Украина перейдет на базовую социальную помощь, останется только одна выплата, – Минсоц

Правительство Украины планирует изменить систему выплат для социально уязвимых слоев населения и ввести базовую социальную помощь. Она объединит различные виды помощи в одну выплату и сделает систему более прозрачной. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
"Сейчас идет эксперимент по внедрению такого подхода. Он уже охватывает 56 000 семей. Его бюджет в этом году – 9,2 млрд грн. Пока речь идет об объединении нескольких выплат: помощи малообеспеченным семьям, помощи одиноким родителям, временной помощи детям и т. д.", – говорит Улютин.
Министерство планирует обеспечить семьи минимально необходимой суммой на каждого члена семьи в размере 4 500 грн на человека. Это почти на 1 200 грн выше официального прожиточного минимума. Он пока не соответствует реальности, признает министр.
Поэтому правительство хочет ввести одну четко определенную фиксированную финансовую помощь вместо нескольких существующих. Другую поддержку будут оказывать с помощью услуг, рассказывает Улютин.
Однако со скоростью внедрения нововведения могут возникнуть определенные проблемы. На прошлой пленарной неделе законопроект о базовой социальной помощи не был поддержан Верховной Радой. Улютин надеется, что его все же примут в ближайшее время.
В апреле всем пенсионерам и получателям соцвыплат в Украине должны начислить доплату в размере 1 500 гривен. Также определенные группы пенсионеров получат повышенные выплаты.
Из-за российского вторжения, которое привело к нехватке рабочей силы, в Украине становится все больше работающих пенсионеров. Но при этом пересмотр пенсионного возраста в сторону увеличения пока даже не рассматривается, говорит нардеп Михаил Цимбалюк.