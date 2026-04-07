В апреле некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии: о каких суммах идет речь

Также в этом месяце всем пенсионерам и получателям социальных выплат начислят доплату в размере 1500 гривень.

С 1 апреля в Украине провели перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Как рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона, в целом перерасчет коснулся 9,5 млн пенсионеров, которые получили доплаты в размере от 100 до 2595 грн в зависимости от размера пенсии.

"Хочу сказать, что после перерасчета средний размер пенсии на сегодня составляет 7100 гривень, чуть больше, чем эта цифра. Довольно успешно этот процесс прошел", – отметил Улютин.

Также он рассказал о начале выплат единовременной помощи в размере 1,5 тыс. грн.

"С сегодняшнего дня мы начинаем выплаты в размере 1,5 тыс. грн. Выплата будет осуществляться единовременно в течение апреля. На эту выплату могут претендовать все получатели социальных выплат, а также пенсионеры", – сказал министр.

В частности, вчера, 6 апреля, были перенаправлены средства для выплаты этой помощи 540 тыс. пенсионеров, которые получают выплаты через "Укрпочту".

По словам Улютина, выплата будет начислена автоматически. Министр отметил, что средства могут быть использованы на любые нужды без ограничений.

"По этим 1,5 тыс. ограничений нет. Эта выплата была предложена, чтобы сгладить шоки, связанные с топливным кризисом вследствие событий на Ближнем Востоке, и непосредственно эта выплата может быть направлена на любые цели", – пояснил он.

