Еще 1,5 триллиона на оборону: Рада приняла поправки к бюджету на 2026 год

Решение поддержали 242 народных депутата.

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2026 год, которые предусматривают существенное увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2026 год относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны" (№15224) проголосовали 242 народных депутата.

Проектом закона предлагается существенно пересмотреть госбюджет-2026: доходы планируется увеличить более чем на 2,29 трлн грн, а расходы – на 1,64 трлн грн. При этом расходы бюджета на безопасность и оборону вырастут на 1,561 трлн грн, из них 174,3 млрд грн предусмотрено на денежное обеспечение военнослужащих.

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Как отметила председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа, законопроект увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, преимущественно за счет Ukraine Support Loan от Европейского Союза.

По ее словам, комитет рекомендовал изменить ряд положений в тексте правительства и действующем законе о бюджете, в частности, добавить 559,1 млн грн на аппарат Минэнерго, 127,5 млн грн на ликвидацию шахт, 46,1 млн грн на Госэнергонадзор и 599,1 млн грн Государственному агентству по управлению зоной отчуждения, в том числе 525,1 млн грн – на объект "Укрытие", за счет резервного фонда.

Кроме того, предлагается рассчитывать зарплату НАБУ исходя из прожиточного минимума в 3328 грн, а не 3028 грн, без увеличения общих расходов Агентства.

Также народные депутаты проголосовали за выделение 1,4 млрд грн на выплаты работникам Службы судебной охраны. В то же время депутаты не поддержали изменения, касающиеся возобновления работы Дорожного фонда.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, денег на повышение зарплат военным не предусмотрено, поэтому все повышения будут происходить за счет внутренних ресурсов Минобороны.

Бюджет Украины на 2026 год – последние новости

В мае правительство подготовило изменения в государственный бюджет на 2026 год для укрепления сектора безопасности и обороны. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, это стало возможным благодаря согласованию займа Евросоюза в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

28 мая Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в госбюджет на 2026 год, которые предусматривают увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

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