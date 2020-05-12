МВФ подсчитал, сколько золота накопили страны мира: статистика

Американцы собрали больше всего золота и построили на нем свою финансовую безопасность.

По состоянию на май 2020 года запасы золота в центральных банках мира составляют 34 859,33 тонны, в странах еврозоны накоплено 10 776,1 тонны, что составляет 58,7% золотовалютных резервов еврозоны, говорится в статистических данных Международного валютного фонда, пишет польская газета Rzeczpospolita.

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Лидером уже в течение многих лет являются США, которые накопили 8133,5 тонны в Форт-Ноксе. Это составляет 78,3 процента от всего золотовалютного резерва страны. Германия также строит свою безопасность на золоте. У них есть 3364,2 тонны в казначействе Бундесбанка. Это составляет 74,3 процента от всего золотовалютных резерва страны.

Почти 70% итальянских резервов основаны на золоте, которого страна накопила 2451,8 тонны. Во французской казне находится 2436 тонн золота (63,4 процента всех государственных резервов), передает zn.ua.

Россия также входит в пятерку лидеров (2299,2 тонны запасов, 21,1%). РФ не покупает золото за границей. В последние годы Россия значительно увеличила свои золотые запасы за счет внутренней добычи.

С 2006 года Центробанк России закупил несколько десятков тонн золота – крупнейшая покупка была в 2017 году – купили 274,3 тонны. В прошлом году ЦБ РФ купил 158,1 тонны, и за это время ему удалось добавить 28 тонн - последние 9 тонн уже в марте, когда цена была высокой и росла.

В десятку стран также вошли Китай (1948,3 тонны), Швейцария (1040 тонн), Япония, Индия и Нидерланды. Последняя страна также специализируется на золотой руде - у нее 612,5 тонны, что составляет 70,5 процента всех золотовалютных резервов страны.

Газета отмечает, что Польша с 238,6 тоннами занимает 23 место в этом списке. Золото в запасах Нацбанка Польши составляет 9,8%. Кроме того, Центральный банк Польши купил 0,5 тонны золота в июле 2019 года. Самая крупная покупка - 94,9 тонны была сделана ЦБП месяцем ранее – в июне 2019 года.

Если посмотреть на золотую статистику с точки зрения тех, кто строит свою финансовую безопасность на золоте, лидерами являются США, Германия, Португалия (73% запасов составляют золото), Нидерланды, Италия, Кипр (68,8%), Казахстан (67,7%), Франция, Греция (63,4%), Таджикистан (61,3%), Узбекистан (57,7%), Австрия (55,9%).

Другой крайностью являются страны, для которых золото является незначительным дополнением к резервам, основанным на валютах и ценных бумагах. Эта тактика была принята центральными банками основных азиатских экономик - Южной Кореи (1,3 процента запасов составляют золото), Япония (2,9 процента), Малайзия (3 процента), Индонезия (3,1 процента), Китай (3,2 процента), Таиланд (3,5 процента). Саудовская Аравия формирует свои запасы аналогичным образом (321,3 тонны - 3,2% запасов страны).

В ЕС Чехия совершенно не верит в силу золота. Чешские запасы составляют 7,8 тонны (0,3%). С 2002 года чешский Центральный банк продает только золото.

Как сообщалось, за весь 2019 международные резервы Украины выросли с 20,82 миллиарда долларов до 25,3 миллиарда долларов, то есть на 4,48 миллиарда долларов или на 22%. В декабре 2019 года ЗВР выросли на 3,37 миллиарда долларов, достигнув рекордного за последние 7 лет значения.