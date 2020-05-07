Международные резервы Украины выросли до $25,7 миллиарда

Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая текущего года по предварительным данным составили 25,695 миллиарда долларов, что на 3,1% выше показателя месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, увеличению резервов способствовали прежде всего операции регулятора по управлению резервами и на валютном рынке.

Отмечается, что спрос на валюту со стороны бизнеса после ажиотажа в марте существенно снизился в апреле и предложение валюты было более чем достаточным для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривня усилила свои позиции, а Нацбанк возобновил операции по наращиванию международных резервов.

В частности, чистая покупка НБУ валюты в апреле составила 678,8 миллиона долларов, интервенции по покупке валюты достигли 723,3 миллиона долларов, а интервенции по продаже валюты для поддержки гривни с целью сглаживания чрезмерных курсовых колебаний составили 44,5 миллиона долларов.

Правительство направило на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 303,9 миллиона долларов. Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте на 164,4 миллиона долларов.

Также сообщается, что стоимость финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют в апреле увеличилась на 232 миллиона долларов.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля составили 24,924 миллиарда долларов, что на 7,8% ниже показателя месяцем ранее.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов, достигнув семилетнего максимума.