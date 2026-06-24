Маск больше не триллионер: обвал акций SpaceX 'украл' десятки миллиардов, – BI

Самый богатый человек в мире лишился статуса триллионера.

Состояние американского миллиардера Илона Маска опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов после резкого падения акций SpaceX и Tesla, пишет Business Insider.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние сократилось до 957 млрд долларов.

Отмечается, что Маск стал триллионером в начале июня, когда первичное размещение акций SpaceX оценило космическую компанию более чем в 2 трлн долларов. Котировки несколько дней росли на фоне высокого интереса розничных инвесторов, которых привлекали научно-фантастические обещания компании.

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Однако на этой неделе акции SpaceX резко упали. 23 июня они закрылись на уровне около 156 долларов за акцию, что более чем на 30% ниже дневного максимума в 225 долларов, зафиксированного 16 июня. В то же время котировки по-прежнему остаются немного выше стартовой цены в 150 долларов на момент начала торгов 12 июня.

В последние дни акции технологических компаний пережили падение на фоне опасений по поводу "пузыря" искусственного интеллекта и повышения процентных ставок. Некоторые аналитики ставят под сомнение чрезвычайно высокую оценку стоимости SpaceX и ее амбициозные цели – от создания дата-центров в космосе до колонизации Марса. Серьезным испытанием для компании может стать окончание периода блокировки акций, после чего первые инвесторы и акционеры получат возможность продавать свои доли.

Как следует из документов, поданных SpaceX перед первичным размещением акций, в 2025 году компания зафиксировала убыток в размере 4,9 млрд долларов. При этом ее убыточное подразделение, связанное с искусственным интеллектом, осуществило капитальные затраты на сумму 12,7 млрд долларов.

Несмотря на падение котировок, ракетостроительная компания остается самым ценным активом Маска. Его доля в компании по состоянию на 23 июня оценивалась в 744 млрд долларов и составляла почти 80% общего состояния бизнесмена. В то же время снизилась и стоимость его пакета акций компании Tesla, который оценивается примерно в 158 млрд долларов.

Впрочем, в Business Insider отметили, что рыночные колебания являются обычным явлением, и в случае восстановления стоимости акций SpaceX состояние Маска также может быстро вырасти.

Следует отметить, что даже после потери статуса триллионера Маск остается самым богатым человеком в мире. Его состояние значительно превышает капитал ближайшего преследователя – соучредителя Google Ларри Пейджа.

Самые богатые люди – главные новости

Агентство Reuters сообщало, что после рекордного первичного размещения акций SpaceX состояние Илона Маска должно было превысить 1,1 трлн долларов. Таким образом, предприниматель должен был стать первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в один триллион долларов.

Издание The Economist сообщало, что мировая нестабильность заставляет самых богатых людей искать новые места для жизни. По оценкам исследовательской компании New World Wealth, в 2025 году страну проживания сменили более 140 тыс. миллионеров, что стало абсолютным рекордом. При этом в текущем году этот показатель может вырасти до 165 тысяч человек.

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