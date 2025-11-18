По словам Железняка, бюджет на следующий год будет принят в начале декабря.

После коррупционного скандала с масштабным хищением в энергетике государственный бюджет на 2026 год претерпит значительные изменения. Как утверждает народный депутат, первый заместитель парламентского комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк, Верховная Рада захочет урезать некоторые анонсированные ранее расходы, одновременно увеличив зарплаты военным и учителям. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в стенах парламента.

"Что-то мне подсказывает, что на разные вещи типа кэшбека, УЗ-3000 и даже тысячи от Зеленского украинский парламент выделять деньги больше не хочет. А хочет выделять на учителей и повышение зарплат военным", - сказал Железняк.

Верховной Раде и бюджетному комитету понадобится время, чтобы доработать бюджет, говорит нардеп. В то же время он уверяет, что бюджет будет принят в начале декабря, и никто им не будет "терроризировать" страну.

С обновленным бюджетом, Украина сможет быстрее подписать новую программу с МВФ, уверен парламентарий.

"Мы, честно, за последнюю неделю по перезагрузке различных госорганов выполнили программу МВФ на три года вперед. Дай Бог, что будет уже и решение от ЕС (о принятии репарационного кредита Украине, - УНИАН)", - резюмирует Железняк.

Бюджет на 2026 год: в чем недостатки

Обновленный госбюджет на 2026 год был поддержан Верховной Радой в первом чтении 22 октября. В документе заложены расходы на уровне 4,8 трлн гривен, доходы - 2,8 трлн гривен. Потребность во внешнем финансировании составляет 2,8 трлн гривен. Во втором чтении проект должны были рассмотреть 18 ноября.

В то же время, по сообщению Bloomberg, $8 миллиардов кредита от МВФ для Украины оказались под вопросом. Кредитор выдвинул к Кабмину ряд жестких требований с целью урезания расходов из бюджета-2026, в частности выразив несогласие с программой УЗ-3000.

