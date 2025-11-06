Документ во втором чтении народные депутаты должны рассмотреть 18 ноября.

Правительство направило в Раду доработанный проект государственного бюджета на следующий год. Документ, в частности, предусматривает, что правительство должно до 1 июля 2026 года подать в парламент законопроект об установлении единых подходов к пенсионному возрасту и индексации пенсий на общих условиях тем, кому пенсия установлена специальными законами.

Об этом написала председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа на своей Facebook-странице.

Кроме этого, она назвала основные изменения по сравнению с редакцией первого чтения:

увеличение доходов общего фонда госбюджета от повышения налога на прибыль банков (+30 млрд грн к доходам бюджета);

половину "банковского налога", который должен был бы зачисляться в местные бюджеты (4,3 млрд грн), направят на закупку пассажирских вагонов для УЗ, кроме этого, ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" вернет в бюджет 1,4 млрд грн, которые тоже будут направлены на закупку вагонов (всего вместе 5,7 млрд грн);

минимум 1 млрд грн должен направляться на гуманитарное разминирование земель;

дивиденды "Укрфинжитла" (1,27 млрд грн) направят на программу льготной ипотеки (аналогично до 2025 года);

зачисление 50% НДФЛ, уплачиваемого резидентами Defense City, в бюджет громады, куда релоцируется предприятие, и направление этих денег на создание инфраструктуры, поддержку релокации или на защиту производства;

поручение правительству рассмотреть возможность с 1 сентября дополнительно повысить заработные платы учителей (до повышения на 30%, которое уже запланировано с 1 января).

"Отдельно стоит отметить, что распределение НДФЛ осталось без изменений против І чтения - 60% НДФЛ предлагается зачислять в местные бюджеты. Доходы от "налога на OLX" и "налога на сладкую газировку" также остались учтены в доходах бюджета", - отметила Пидласа.

Также она привела самые большие изменения в расходной части госбюджета:

+18,9 млрд грн на резервный фонд бюджета;

+6,6 млрд грн на повышение зарплаты преподавателей высших учебных заведений;

-8,24 млрд грн - уменьшение расходов на Государственную пограничную службу (перераспределили преимущественно в пользу Нацгвардии - 5,85 млрд грн и Нацполиции - 2,29 млрд грн);

+1 млрд грн на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса и страховых премий от военных рисков;

+1 млрд грн - укрытия в садиках;

+528 млн грн - публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения;

+500 млн грн на поддержку релоцированных учреждений высшего технического образования с прифронтовых территорий;

+500 млн грн местным бюджетам на жилье для эвакуированных лиц и ВПЛ.

Пидласа добавила, что Верховная Рада планирует рассмотреть проект госбюджета на 2026 год во втором чтении 18 ноября.

Проект госбюджета-2026 - последние новости

22 октября Верховная Рада в первом чтении одобрила проект государственного бюджета на 2026 год. Законопроект предусматривает расходы на следующий год на уровне 4,8 трлн гривен, доходы - 2,8 трлн грн. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% от ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2,79 трлн грн.

5 ноября Кабинет министров одобрил доработанную версию проекта государственного бюджета на 2026 год. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, доходы бюджета предлагается увеличить на 27,8 млрд грн, в том числе за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%. Расходы дополнительно планируют увеличить на 33,6 млрд грн.

