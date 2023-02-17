Ситуация является крайне опасной для инвестклимата Украины, несмотря на все попытки владельцев GNT Group Грозы и Науменко скрыть ее.

GNT Group уже больше месяца находится в конфликте с американскими кредиторами и заявляет о якобы рейдерских действиях со стороны двух крупных американских инвестиционных фондов. Несмотря на все меры по взысканию, инициированные кредиторами, создала схему по выводу имущества из собственности должников для предотвращения кредиторского взыскания. Об этом сообщает Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества.

По данным Кулика, ситуация является крайне опасной для инвестклимата Украины и, несмотря на все попытки владельцев GNT Group С. Грозы и В. Науменко скрыть ее, в открытых реестрах и сайтах все же удалось отследить их неправомерные действия.

Как оказалось, компании, подконтрольные Грозе и Науменко, а именно — ООО "Ферко" и ООО "Вторметэкспорт" — взяли кредит на $17,5 миллионов у банка "Пивденный", передав ему в ипотеку/залог имущество компаний Группы GNT, в том числе, половину зернового терминала в Одесском порту. Того самого терминала, который по заявлениям бенефициаров группы GNT является якобы крититичным для существования Зернового коридора.

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В январе 2023 года банк "Пивденный" инициировал процедуру обращения взыскания, среди прочего, на половину зернового терминала компании "Олимпекс Купе", принадлежащей группе GNT. Согласно публичным данным, на Группу GNT (Олимпекс Купе) приходится перевалка около 1 миллиона тонн зерна из общего объема, который перевозится через Зерновой коридор, - 21 млн тонн., то есть менее 5% от объема перевалки.

Ссылаясь на эти скрытые кредиты, банĸ "Пивденный" осуществил обращение взыскания на половину зернового терминала, не дождавшись 30-дневного строĸа после получения сообщений должником и залогодателем, что является грубым нарушением закона.

Цена продажи составила 156 млн грн, то есть $3,6 млн, в то время как сами С.Гроза и В.Науменко оценивали стоимость терминала в сотни миллионов долларов. Поĸупателем стала ĸомпания ООО "Санолта Корм" из Группы Sunolta, что также связана с группой GNT. Вместе с переоформлением прав на часть терминала одесский регистратор без колебаний переоформил и права на земельные участки в одесском порту, арендованными Олимпекс Купе у областной рады. По словам топ-менеджера Argentem Creek Partners, группа GNT неоднократно заявляла американским кредиторам, что не совершала никаких торговых операций минимум с апреля 2022 года по июнь 2022 года, однако официальные данные, полученные в рамках уголовного производства, показывают, что ООО Ферко из Группы GNT активно торговала, а именно: за этот период (апрель - июнь 2022 года) экспортировала подсолнечное масло, семена подсолнечника и шрот подсолнечный на миллионы долларов США, в том числе через операции с компаниям из Группы Санолта. Итак, замечает Кулик, очередной беспредел от владельцев GNT Group грозит дальнейшим разочарованием тех единичных крупных инвесторов, которые когда-то поверили в потенциал украинского агросектора, а также доводит ситуацию до политического уровня, когда Офису Президента придется отвечать на очень некомфортные вопросы американского посольства. И чем скорее государство остановит беззаконие, тем больше шансов сохранить лицо государству.