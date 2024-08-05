Инвесторы нацелились на облигации, ожидая быстрого сокращения ставок.

В понедельник, 5 августа, рынки акций в Азии упали, а облигации выросли, поскольку усилились опасения, что Соединенные Штаты Америки могут приблизиться к рецессии. Это заставило инвесторов выходить из рисковых активов, одновременно делая ставку, что для спасения роста понадобится быстрое сокращение ставок по кредитно-денежным операциям, пишет Reuters.

Отмечается, что иена и швейцарский франк резко выросли по мере того, как разворачивались операции по купле-продаже, в то время как на некоторых биржах в Азии рост продаж вызвал срабатывание автоматических выключателей.

Фьючерсы на Nasdaq (одна из главных бирж США) упали на 2,9%, а фьючерсы на S&P 500 (акции всех компаний из списка торгующихся на крупнейших американских биржах) усилились на 1,6%. Фьючерсы на EUROSTOXX 50 (индекс акций Европы) упали на 0,8%, а фьючерсы FTSE (ведущий индекс Британской фондовой биржи) – на 0,5%.

Видео дня

Японский Nikkei откройте новую вкладку и потерял впечатляющие 8,0%, достигнув семимесячного минимума, что стало самой большой потерей за три сессии со времен финансового кризиса 2011 года. Крупнейший композитный индекс акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI потерял 2,8%.

В то же время китайские "голубые фишки" показали редкий рост на 0,2%. Доходность японских 10-летних облигаций упала на 17 базисных пунктов до самого низкого уровня с апреля – 0,785%, поскольку рынки радикально пересмотрели перспективу очередного повышения ставки Банком Японии.

Казначейские облигации пользовались спросом, а их 10-летняя доходность достигла 3,723%, что является самым низким показателем с середины 2023 года.

Причины для волнения инвесторов

Тревожно слабый июльский отчет по заработной плате в США привел к тому, что рынки оценили вероятность значительного ослабления Федеральным резервом ставок в сентябре – на целых 50 базисных пунктов. Фьючерсы предусматривают снижение учетной ставки на 115 базисных пунктов до 5,25-5,5% в этом году, а к концу 2025 года – около 3%: "Мы увеличили наши шансы на 12-месячную рецессию на 10 процентных пунктов до 25%", – отмечают аналитики Goldman Sachs, хотя они считают, что опасность ограничена тем, насколько ФРС имеет Аналитики JPMorgan оценивая вероятность рецессии в США в 50%.

Огромное падение доходности казначейских облигаций также затмило обычную привлекательность доллара США как валюты-убежища и привело к падению примерно на 1% 2 августа. В понедельник доллар снизился еще на 2,2% против японской иены, до 143,10, в то время как евро удерживался на уровне 1,0934 доллара. Швейцарский франк был основным бенефициаром бегства от рисков: курс доллара упал на 1% до шестимесячного минимума на уровне 0,8495 франка.

Финансовые новости

Ранее УНИАН писал, что неожиданно слабые данные по занятости в США, объявленные 2 августа, усилили опасения относительно будущей рецессии. Это побудило инвесторов сбрасывать акции и переходить к облигациям.

Золото снова резко подскочило в цене и приблизилось к последнему рекорду. Это произошло после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США подтвердили ожидания, что Федеральная резервная система скоро начнет снижать процентные ставки.

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