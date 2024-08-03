Рынки охватывает страх, под ударом оказались американские и японские индексы.

Неожиданно слабые данные по занятости в США, объявленные 2 августа, усилили опасения относительно будущей рецессии. Это побудило инвесторов сбрасывать акции и переходить к облигациям. Цены на казначейские облигации резко выросли, что привело к снижению доходности до многомесячных минимумов, пишет Reuters.

В то же время цены на нефть упали более чем на 3 доллара за баррель, достигнув сессионных минимумов. Индекс доллара США упал более чем на 1%, до самого низкого уровня с марта.

Больше всего пострадали высокооцененные технологические компании. А индекс акций европейских банков достиг наибольшего недельного падения за последние 17 месяцев из-за слабой прибыли. Индекс волатильности (изменений) фондового рынка VIX, который называют "измерителем страха Уолл-стрит", вырос более чем на 40%.

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Пятничный отчет по занятости в США показал, что в июле рост рабочих мест замедлился больше, чем ожидалось, а безработица выросла до 4,3%. Это указывает на возможную слабость рынка труда и большую уязвимость к рецессии. Рынки уже были поражены такими неутешительными отчетами о прибыли Amazon и Intel. Эти данные повысили ожидания многократного снижения ставок Федеральным резервом США в этом году, который только на этой неделе решил оставить их неизменными.

"Данные о занятости свидетельствуют о значительном дальнейшем прогрессе в том, что Федеральный резерв допустил политическую ошибку, не снизив ставку по федеральным фондам на этой неделе. Вполне возможно, что ФРС изменит свою коммуникацию между заседаниями по балансу рисков, чтобы устранить все сомнения относительно снижения ставки в сентябре", – заявил управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс.

В то же время японский фондовый индекс Nikkei Stock Average 2 августа зафиксировал второе по величине дневное падение в своей истории. Акции продолжили потери после ночной распродажи в Нью-Йорке. Указанное падение стало вторым по величине в истории индекса после обвала "черного понедельника" в октябре 1987 года, когда мировые рынки обвалились, а индекс упал на 3836,48 пункта, пишет Nikkei Asia.

Более широкий Токийский фондовый индекс снизился на 166,09 пункта, потеряв 6,14%. Акции, связанные с производством микросхем, возглавили падение. Японский производитель инструментов для производства микросхем Tokyo Electron упал примерно на 12%, а производитель испытательного оборудования Advantest – на 8%.

Как пишет The Economist, рынки охватывает страх. Американские и японские индексы подверглись удару,а также банки и золото. На это влияют три фактора. Во-первых, осознание того, что на искусственный интеллект, а особенно на индустрию производства микросхем, которая его поддерживает, возлагаются нереально большие надежды. Вместе с тем, как потерпели крах технологические фирмы, потерпела крах и американская экономика. Во-вторых, 2 августа был опубликован неутешительный отчет о рабочих местах и безработице в США. Третья сила, волнующая рынки – это укрепление японской иены. В последние недели она укрепилась по отношению к торгово-взвешенной корзине валют почти до самого быстрого уровня за два десятилетия.

Последние финансовые новости

Ранее УНИАН писал, что корпорация Intel объявила о сокращении своего штата сотрудников на 15% и прекращении "второстепенной работы", чтобы выбраться из кризиса и снизить расходы до 2025 года на 10 млрд долларов. После этого акции американского производителя микросхем Intel упали до минимума за более чем 11 лет – более чем на 26%.

В то же время золото снова резко подскочило в цене и приблизилось к последнему рекорду. Это произошло после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США подтвердили ожидания, что Федеральная резервная система скоро начнет снижать процентные ставки.

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