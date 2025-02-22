По информации СМИ, зять Виктора Орбана является одним из самых богатых людей Венгрии.

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц проводит переговоры о покупке российского филиала Raiffeisenbank. В подготовке такой сделки вовлечены администрация президента РФ Владимира Путина и российский Центробанк. Об этом сообщает газета Der Standard, ссылаясь на свои источники.

По информации собеседников, покупателя могла предложить австрийскому банку российская сторона. Кроме того, в сделке может участвовать и венгерский "ОТП-Банк", однако в самом учреждении это отрицают.

СМИ сообщают, что 38-летний Тиборц является одним из самых богатых людей Венгрии. По данным журнала Forbes, его состояние оценивается в 370 млн долларов. Он женат на дочери Виктора Орбана Рахель, сфера его бизнеса связана со строительством, банковскими услугами и гостиничным делом.

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Как пишет Der Standard, его несколько раз подозревали в коррупции, однако прокурорские проверки в Венгрии не выявляли никаких нарушений.

В то же время в Raiffeisenbank сообщили журналистам, что акции российского подразделения находятся под арестом, поэтому не могут быть проданы. В бизнес-группе зятя Орбана отметили, что Россия "никогда не была в фокусе ее инвестиций".

В СМИ отмечают, что продать филиал, по российским законам, можно будет только после одобрения властей. Сумма продажи должна быть на 60% ниже рыночной стоимости, а 35% вырученных средств пойдут в бюджет РФ в качестве бесплатного взноса.

Политика Венгрии в отношении Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Венгрия заблокировала первый блок переговоров по членству Украины в ЕС. Отмечается, что страна выдвинула нашему государству дополнительные условия, а именно Венгрия требует план защиты национальных меньшинств.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грубо высмеял намерение ЕС оставаться с Украиной. По его словам, тогда как "президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают никчемные заявления".

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