UniCredit почти четыре месяца судится с Европейским центральным банком из-за предписания свернуть бизнес в РФ.

Итальянский банк UniCredit сообщил о существовании "белого списка" российских клиентов, чьи платежи не запрещены регулятором - Европейским центральным банком (ЕЦБ). Об этом пишет Reuters.

В издании отметили, что установить, о каком "белом списке" от ЕЦБ идет речь, не удалось. Так же, как и выяснить, выполнил ли UniCredit требования регулятора ввести ограничения на платежи с российскими клиентами в некоторых иностранных валютах с 1 сентября, за исключением клиентов, в него включенных. Это требование UniCredit оспаривает.

Напоминается, что UniCredit почти четыре месяца судится с Европейским центральным банком из-за предписания свернуть бизнес в России.

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Как известно, UniСredit - второй по уровню присутствия западный банк в РФ. С 2022 года он пытается найти покупателей на свой российский бизнес.

UniСredit оспаривает приказ о сворачивании бизнеса в России - что сообщалось

Как писал УНИАН, в начале июля итальянский банк UniCredit обжаловал в суде приказ Европейского центрального банка о сокращении операций в России.

Отмечалось, что в мае банк получил письмо от ЕЦБ с требованием ускорить вывод своих средств из РФ.

В UniCredit решили через суд добиваться аннулирования требования, которые, по словам генерального директора Андреа Орселя, могут нарушать российские законы.

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