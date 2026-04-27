В Польше накрыли производство фальшивых евро: часть планировали сбыть в Украине

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу и предотвратили изготовление и ввод в обращение фальшивых банкнот на сотни миллионов евро. Об этом сообщили в Агентстве внутренней безопасности Польши ABW

Как отмечается, 21 апреля на территории Мазовецкого воеводства сотрудники агентства, действуя по поручению Малопольского подразделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Кракове, задержали четырех участников группировки, которая планировала изготовление и сбыт поддельных евро.

Говорится, что следствие установило иерархию банды, роли всех участников и обнаружило их подпольные цеха и склады.

В частности, во время обысков силовики обнаружили специально оборудованные помещения с профессиональной производственной линией для печати денег. Изъято около трех тонн специальной бумаги, голографическую пленку, защитные ленты и элементы с магнитными свойствами, а также водяные знаки. По оценкам, эти материалы позволили бы изготовить фальшивые банкноты на сумму до 360 миллионов евро.

На месте также нашли тестовые образцы купюр, которые использовались для проверки качества подделок и их способности проходить проверку в платежных терминалах. Часть фальшивых денег злоумышленники планировали сбывать на территории Украины, говорится в сообщении.

"Следствие установило, что злоумышленники повышали свою квалификацию, участвуя в специализированных тренингах, где получали знания о системах защиты подлинных банкнот. Во время задержаний у подозреваемых и связанных с ними лиц также изъяли наличные деньги в польской и иностранной валюте, коллекционные монеты, а также огнестрельное оружие и боеприпасы", – заявили в агентстве.

Фигурантам дела предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и подделке денег. Двоих из них суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу на три месяца, остальным избрали меры пресечения, не связанные с арестом – залог, полицейский надзор и запрет на выезд за границу.

Подозреваемым грозит до 25 лет лишения свободы.

"Благодаря скоординированным действиям правоохранителей удалось предотвратить массовое изготовление и распространение фальшивых евро... Расследование продолжается и имеет дальнейшее развитие", – подчеркнули в ABW.

Советы финансистов

Напомним, самые популярные валюты страдают от в разы более высокого уровня подделок: евро – 13 купюр на миллион, фунт стерлингов – 42, доллар США, по некоторым оценкам, может быть самой подделываемой валютой в мире – 100 купюр на миллион.

Большинство подделок, как правило, имеют низкое качество – их легко распознать на глаз и на ощупь. Однако все пункты обмена валют располагают опытными специалистами и соответствующим техническим арсеналом для выявления фальшивок. Таким образом, опытный кассир в подавляющем большинстве случаев может с легкостью обнаружить подделку даже высокого качества.

Финансисты советуют, прежде всего, обращать внимание на качество бумаги и печати. Настоящие банкноты имеют четкие изображения, водяные знаки, ленты и рельефные элементы. Подделки часто отличаются нечеткостью изображений, отсутствием или имитацией защитных элементов и т. д.

