В Украине, как и во многих других странах, существует риск столкнуться с поддельными банкнотами. По данным Национального банка Украины (НБУ), на каждый миллион гривневых банкнот приходится всего 2,1 фальшивки, а чаще всего подделываются купюры крупных номиналов.

Журналисты DSNews с помощью экспертов и специалистов собрали главные советы о том, как уберечься от поддельных денег. Чтобы избежать финансовых потерь и неприятных ситуаций, важно знать, как распознать подделку и безопасно осуществлять денежные операции.

"Самые популярные твердые валюты страдают от кратно более высокого уровня подделок: евро — 13 купюр на миллион, фунт стерлингов — 42, а доллар США, по некоторым оценкам, может быть самой фальсифицированной валютой в мире — 100 купюр на миллион. Считается, что чаще "рисуют" купюру $100 старого образца", — рассказали журналисты о распространенности фальшивок.

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Большинство подделок имеют обычно низкое качество — их легко распознать на глаз и на ощупь. Тем не менее, все пункты обмена валют имеют не только опытных специалистов, но и мощный технический арсенал для выявления фальшивок.

"Опытный кассир в подавляющем большинстве случаев может с легкостью выявить фальшивку даже высокого качества. Конечно, как требуют правила Нацбанка, пункты обмена сети КИТ Group, как и остальные легальные ПОВ, используют современное оборудование для проверки банкнот по нескольким параметрам: ультрафиолетовый, инфракрасный анализ, детекция магнитных меток и водяных знаков, а также проверка микропечати", — рассказали журналистам в мультисервисной FinTech-компании КИТ Group, осуществляющей управление одной из крупнейших в Украине сетей пунктов обмена валют, имеющей приблизительно 100 представительств в 30 крупнейших населенных пунктах.

Редакция советует, как распознать поддельную банкноту самостоятельно. Прежде всего, следует обращать внимание на качество бумаги и печати. Настоящие банкноты имеют четкие изображения, водяные знаки, ленты и рельефные элементы. Подделки часто отличаются нечеткостью изображений, отсутствием либо имитацией защитных элементов.

Кроме того, использование специализированного оборудования значительно уменьшает риск получить фальшивку — речь идет о детекторах валют.

Другой способ – обратиться к профессионалам. Если нужно проверить либо обменять крупные суммы — лучше обращаться в банки или другие официальные обменные пункты, где сотрудники имеют специальную подготовку и мощный арсенал современного оборудования для проверки. "Мы используем различные виды сортировщиков банкнот со всеми возможными автоматическими контролями подлинности банкнот (магнитный, ультрафиолетовый, геометрический, инфракрасный контроль, оптическая плотность и т. п.), а также детекторы валют, где кассир может самостоятельно определить подлинность банкнот", – рассказали в Ощадбанке. ПриватБанк имеет сеть отделений, где работают эксперты по определению подлинности купюр.

Специалисты КИТ Group советуют: "Если будете обменивать деньги в авторизованных легальных точках, а не у случайных менял на рынке, то гарантированно избежите рисков быть обманутыми".

Среди прочих советов по безопасным операциям с наличными от экспертов финансового рынка:

Проверяйте деньги при получении , не отходя от кассы. В противном случае претензии по поводу банкнот или сумм не рассматриваются. Попросите кассира дополнительно проверить купюру , если какая-то вызывала сомнения.

"Особенно целесообразно идти к профессионалам в тех случаях, когда вы ожидаете крупную транзакцию наличными, например, реализуете дорогой товар местному покупателю или продаете какую-то вещь как частное лицо либо просто хотите обменять наличные деньги на значительную сумму", — советуют журналисты.