Для пенсий в 26 тысяч гривень и выше будут применяться специальные коэффициенты.

Согласно проекту бюджета на 2026 год, Кабинет министров планирует продлить применение коэффициентов к пенсионным выплатам, введенных в этом году. Коэффициенты затронут пенсии, превышающие 25 950 гривень, поэтому получатель такой выплаты получает ее не в полном объеме.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о государственном бюджете на 2026 год.

Как указано в документе, с целью уменьшения расходов госбюджета продлены нормы, введенные законом о госбюджете Украины на 2025 год. По нему для выплат пенсий, которые превышали 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, ввели систему коэффициентов.

В 2026 году такой минимум установлен на уровне 2 595 гривень, поэтому 10 минимумов составляют сумму в 25 950 гривень. Пенсии, размер которых пересекает эту отметку, будут выплачиваться с учетом коэффициентов. Определен и перечень законов, согласно которым такие пенсии назначены - в основном это касается бывших госслужащих, дипломатов, военных.

Коэффициенты будут применяться только к той части выплаты, которая превышает указанный порог в 10 минимумов. Так что этот излишек умножат:

от 10 до 11 минимумов - на 0,5;

от 11 до 13 минимумов - на 0,4;

от 13 до 17 минимумов - на 0,3;

от 17 до 21 минимума - на 0,2;

выше 21 минимума - на 0,1.

Всего на пенсионное обеспечение в проекте бюджета-2026 предусмотрено выделить 251,3 млрд грн, что на 14,4 млрд грн больше, чем в текущем году.

Проект Деражвного бюджета Украины 2026 - главные новости

В представленном вчера Кабмином проекте госбюджета Украины на 2026 год предусмотрены государственные расходы в 4,8 трлн гривен суммарно (+415 млрд гривен по сравнению с нынешним), доходы - 2,8 трлн грн (+446,8 млрд грн).

Запланировано повышение зарплат для врачей и работников сферы образования, пересмотр в сторону увеличения пенсий, минимальных зарплат и прожиточного минимума.

При этом общий госдолг Украины должен превысить отметку в 100% ВВП. По предварительным расчетам, он составит 10 472 млрд грн, или 101,6% от валового внутреннего продукта.

