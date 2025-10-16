Министерство социальной политики является вторым по величине по расходам министерство в Украине.

В Украине пока преждевременно внедрять обязательную накопительную пенсионную систему, поскольку в стране фактически отсутствуют надежные инструменты для инвестирования таких средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин на Киевском международном экономическом форуме.

По его словам, главная проблема заключается не в самой идее накоплений, а в том, куда именно направлять пенсионные взносы. Сейчас единственным инструментом в Украине для таких вложений являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), однако этот рынок сейчас и так наполнен вложениями государственных банков и частных инвесторов.

"Если добавить к этому еще и пенсионные вложения в ОВГЗ, то на рынке будет немножко тесно", - сказал Улютин.

В Минсоцполитики отметили, что опыт других стран показывает, что успех накопительной системы зависит не от самих взносов, а от развитых финансовых рынков, где эти деньги можно эффективно размещать.

"Это непосредственно такие страны как Дания, Нидерланды, Австралия или всем известная шведская модель. Но там работают глубокие рынки, жесткое регулирование, зрелая инфраструктура и сильные управляющие. В Украине мы только пока это строим, мы на пути", - сказал он.

Вместо поспешного перехода, Минсоцполитики предлагает развивать "более понятную и честную солидарную систему".

"Это выплата по достижению возраста. И четко понятная система распределения солидарной части, которая полностью базируется исключительно на том, что долю каждого человека, который внес свои средства в солидарную систему, он их получит по достижению пенсионного возраста", - сказал Улютин.

Кроме того, ведомство предлагает постепенно реформировать систему специальных пенсий и заменить их на профессиональные, без привилегий для отдельных категорий.

"Потом вторая часть - это перестройка специальных пенсий в профессиональные. То есть никаких специальных условий, специальных пенсий не может быть, потому что она разрушает в целом пенсионную систему", - считает министр.

При этом третий элемент - добровольная накопительная система.

"Возможно, с какими-то элементами обязательной подписки, как это есть в той же Польше, с возможностью отказаться. Но в любом случае это добровольно. Потому что мы должны быть, как страна, честными. У нас некуда инвестировать эти средства", - добавил Улютин.

В то же время министр считает перспективным направлением привлечение международных партнеров и иностранных управляющих, которые могли бы помочь в создании современных финансовых инструментов, то есть так называемых "зеленых" и "социальных" облигаций, которые позволят инвестировать в развитие украинской экономики.

Кроме того, Улютин отметил, что Минсоцполитики сейчас второе по величине по расходам министерство в Украине после Минобороны.

Пенсии в Украине - последние новости

13 сентября министр социальной политики Денис Улютин заявил, что Минсоцполитики готовит пенсионную реформу, в рамках которой планируется создать бездефицитную систему пенсионных выплат, распределяя только тот объем средств, который реально собран через единый социальный взнос (ЕСВ) в конкретном году. Министр тогда подчеркнул, что важным компонентом должно стать введение накопительной пенсионной системы, без которой невозможно будет обеспечить достойную пенсию в долгосрочной перспективе.

Старший экономист CASE-Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский рассказал, что действующая солидарная пенсионная система Украины работает по принципу финансовой пирамиды и обречена на постепенное сворачивание. По его словам, если не будут проведены реальные реформы, украинцы рискуют остаться без пенсий уже через 10-15 лет.

