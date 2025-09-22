Украина способна перейти на накопительную пенсионную систему примерно за 10 лет.

Действующая солидарная пенсионная система Украины работает по принципу финансовой пирамиды и обречена на постепенное сворачивание. В случае, если не будут проведены реальные реформы, украинцы рискуют остаться без пенсий уже через 10-15 лет.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал старший экономист CASE-Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский.

"Главная проблема солидарной пенсионной системы заключается в том, что по своему принципу работы это финансовая пирамида. Такой себе "МММ" только растянутый во времени, поэтому он не развалится мгновенно. Она работает с помощью государства, то есть государство еще и принуждает граждан участвовать в этой финансовой пирамиде. Это единственное, что удерживает ее от падения", - сказал Дубровский.

По его словам, в начале внедрения система выглядела выгодной, потому что первое поколение пенсионеров получало выплаты фактически без собственных взносов. Однако из-за низкой рождаемости и старения населения со временем это изменилось.

Эксперт отметил, что сейчас солидарная система имеет отрицательную "внутреннюю ставку доходности". То есть человек часто получает из нее меньше, чем отдал в течение жизни, даже без учета инфляции. А все так называемые "реформы" в этой сфере эксперт называет "параметрическими" - когда меняются лишь отдельные параметры относительно получателей пенсий, а не общая суть.

"Повышается пенсионный возраст, сужается круг тех, кто получает пенсии. Или повышаются, или уменьшаются пенсионные взносы. С помощью таких параметрических "реформ" можно сбалансировать все, что угодно. Но чем больше государство балансирует, тем менее привлекательным становится участие в такой системе", - сказал экономист.

Дубровский отметил, что об этом "тупике" было известно еще в 90-е годы, а уже с 2002 года начали говорить о необходимости перехода к накопительной системе.

Эксперт также напомнил, что еще до полномасштабного вторжения тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии. И эта оценка, по его словам, выглядит наиболее реалистично.

"Естественная ситуация с пенсионной системой просто катастрофическая, и не стоит об этом замалчивать", - сказал Дубровский.

Решение проблемы

По словам эксперта, улучшить ситуацию может введение накопительной пенсионной системы, которая предусматривает отчисления с зарплат работающих украинцев на будущую пенсию.

"Надо как можно скорее переходить к накопительной системе. Можно сначала сделать псевдонакопительную систему. Сейчас проблема с накопительной системой - из-за того, что фактически нет фондового рынка. То есть некуда вкладывать средства. Но здесь есть два решения", - отметил экономист.

Первым решением может быть формальное преобразование системы в накопительную.

"Это ничего не даст в плане стабильности. Но это создаст формальные основания, чтобы легче было ее превратить в настоящую накопительную. Когда покупаются государственные обязательства, а государство потом по этим обязательствам платит", - пояснил Дубровский.

Вторым решением он называет разрешение накопительным фондам покупать зарубежные активы, а не только украинские.

"Вообще ведущие инвестиционные фонды мира покупают активы на международном рынке. В любой стране они самостоятельно формируют свои портфели. Никто не видит в этом ничего особо вредного для экономики", - отметил эксперт.

Он отметил, что за последние более 20 лет ни одна власть в Украине не имела решимости для проведения настоящей пенсионной реформы. Во время войны это особенно сложно, но именно сейчас, когда Пенсионный фонд искусственно почти стабилизирован, существует шанс для старта накопительной системы.

Экономист отметил, что государство имеет обязательства перед пенсионерами и людьми предпенсионного возраста, которые платили взносы всю жизнь. Поэтому полный переход возможен только постепенно.

"По моим расчетам, можно было бы где-то примерно за 10 лет перейти на полностью накопительную систему, где государство обеспечивает только минимальную пенсию. Эту обязанность с государства снять невозможно, потому что обстоятельства бывают разные, люди могут не накопить себе на жизнь, они должны получать по крайней мере прожиточный минимум в качестве минимальной пенсии", - отметил Дубровский.

Он советует украинцам самим задуматься о старости и создавать финансовую "подушку" различными способами: сдавать в аренду недвижимость, если есть такая возможность, делать взносы в пенсионные фонды или страховые компании, использовать депозиты, а также диверсифицировать накопления.

справка Владимир Дубровский Старший экономист Старший экономист CASE Украина, главный эксперт группы по налоговой реформе Экономически экспертной платформы. Основные сферы его интересов - макроэкономика, политическая и институциональная экономика, экономические реформы, управление, коррупция и междисциплинарные темы.

Совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые не могут работать и нуждаются в материальной помощи. В случае отсутствия попечительства, суд может взыскать с детей средства на покрытие расходов, связанных с уходом.

Ранее сообщалось, что Кабмин предлагает в следующем году повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, а, следовательно, и минимальную пенсию с 2 361 до 2 595 гривен, то есть на 234 гривны.

13 сентября министр социальной политики Денис Улютин заявил, что Минсоцполитики готовит пенсионную реформу, в рамках которой планируется создать бездефицитную систему пенсионных выплат, распределяя только тот объем средств, который реально собран через единый социальный взнос (ЕСВ) в конкретном году. Министр также отметил, что важным компонентом должно стать введение накопительной пенсионной системы, без которой невозможно будет обеспечить достойную пенсию в долгосрочной перспективе.

Кроме того, согласно проекту бюджета на следующий год, правительство планирует провести индексацию пенсий с 1 марта 2026 года. В общем, предполагается, что расходы на пенсионное обеспечение превысят 1 триллион гривен.

