От посылок до депозитов: 'Новая почта' хочет купить банк уже этим летом, – СМИ

В Нацбанке подтвердили интерес "Новой почты" к банковской деятельности.

Группа компаний "Нова", в которую входит "Новая почта", ведет активные переговоры о приобретении банка и уже к концу лета может получить статус первого в Украине банка финансовой инклюзии (БФИ). Об этом сообщает"Экономическая правда" со ссылкой на источники на финансовом рынке и в Национальном банке.

По данным собеседников издания, речь идет о покупке "БТА Банка". Формально документы на приобретение еще не поданы, однако стороны уже подписали меморандум о дальнейшей сделке. Завершить процесс планируют в августе 2026 года. В НБУ подтвердили интерес "Новой почты" к банковской деятельности.

"Можем подтвердить, что компания "Новая почта" заинтересована в осуществлении банковской деятельности, в частности в статусе банка финансовой инклюзии", – отметили в Нацбанке в ответе на запрос ЭП.

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После покупки банка компания не планирует сохранять его полноценную банковскую лицензию. Вместо этого она намерена отказаться от нее и получить ограниченную лицензию банка финансовой инклюзии, что предусмотрено действующим законодательством. Такой статус позволит предоставлять базовые банковские услуги, однако будет содержать ограничения. В частности, БФИ не сможет кредитовать крупный бизнес и будет иметь определенные лимиты на кредитование населения.

По словам источников издания, покупка банка даст "Новой почте" готовую финансовую инфраструктуру, IТ-системы, лицензии и опыт работы на банковском рынке. В то же время у компании якобы есть более амбициозные планы.

"У них есть амбиция стать пятым в Украине банком по количеству клиентов", – сообщил собеседник ЭП в Нацбанке.

Для клиентов "Новой почты" банковская лицензия может означать появление новых финансовых сервисов. Прежде всего речь идет о возможности открывать депозиты. Сейчас финансовая компания NovaPay такой услуги не предоставляет, зато привлекает средства через собственные облигации. Кроме того, банковский статус позволит группе эффективнее управлять ликвидностью, в частности инвестировать средства в ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ, а также сократить расходы на банковское обслуживание собственных операций.

Выход на банковский рынок также может стать важным этапом развития экосистемы "Новой почты" и приблизить компанию к созданию собственного суперприложения, которое объединит логистические и финансовые услуги.

"Почтовые банки" – последние новости

В июне 2025 года Верховная Рада приняла закон о развитии финансовой инклюзии, который позволяет открывать банки на базе почтовых операторов. Банк финансовой инклюзии может осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии. Его главной задачей предлагается определить обслуживание клиентов, которые в настоящее время не имеют стабильного доступа к получению финансовых услуг (граждане Украины и микропредприятия в районах, прилегающих к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимые группы населения).

Такой банк может предоставлять банковские и другие финансовые услуги физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, органам государственной власти и органам местного самоуправления и т. д.

В 2023 году в "Укрпочте" сообщали, что хотят получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам. Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявлял, что после запуска собственного банка почты пенсионеры смогут получать краткосрочные кредиты.

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