Для "Укрпочты" банк нужен, чтобы сократить расходы на обслуживание клиентов.

В "Укрпочте" сообщили, что не имеют желание превращаться в банк, а хотят лишь получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам. Об этом пресс-служба госпредприятия сообщила в ответ на запрос УНИАН.

"Укрпочта" не хочет превращаться в банк. Речь идет о получении банковской лицензии, что позволило бы предоставлять более широкий спектр финансовых услуг, чем она может предоставлять сейчас. При этом "Укрпочта" остается национальным оператором и продолжает предоставлять почтовые и логистические услуги", - говорится в сообщении.

В учреждении добавили, что почтовый банк - это полноценный субъект хозяйствования со своей стратегией, процессами, балансом. И работать он будет по всем законодательным нормам и правилам регулятора.

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"По сути, отличие почтового банка от любого другого банка в Украине заключается только в том, что он сможет предоставлять услуги через широкую физическую инфраструктуру "Укрпочты" многомиллионной аудитории клиентов по всей стране", - отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что для "Укрпочты" банк нужен, чтобы сократить расходы на обслуживание клиентов. Сейчас предприятие занимается тем, что сначала перевозит наличные в виде пенсий, выплат за земельные паи, социальную помощь, а потом ту же наличность отвозит обратно в виде денежных переводов, торговой выручки и оплаты коммунальных услуг. Поэтому ее руководство надеется, что это так же даст возможность роста логистического рынка, сэкономит расходы на текущее процессирование и обработку коммунальных платежей.

Предоставление "Укрпочте" возможностей по банковским услугам - детали

В 2020 году Верховная Рада сделала важный шаг вперед, приняв в первом чтении законопроект, который позволяет "Укрпочте" предоставлять основные банковские услуги. В конце 2021 года Антимонопольный комитет дал этой компании "зеленый свет" на подачу документов в НБУ на приобретение небольшого "Альпари Банка". Однако на этом процесс остановился.

Сейчас вопрос реформирования "Укрпочты" снова оказался на повестке дня после того, как в начале года Высший антикоррупционный суд взыскал почти 90 процентов активов банка с российским капиталом PINBank в пользу государства. Теперь во властных кабинетах решают, что с ним делать.

Как сообщают источники УНИАН в офисе президента, на самом деле обсуждается три варианта. Первый - передача PINBank в Фонд госимущества с последующей приватизацией. Второй - передача банка под временный контроль Министерства финансов. И третий вариант - передача его "Укрпочте".

Украинское общество, особенно сельская часть, с интересом наблюдает за развитием событий, поскольку превращение "Укрпочты" в банк смогло бы действительно значительно облегчить жизнь селян и улучшить доступ к финансовым услугам в сельской местности. Однако, наряду с этим, увеличение доли государства в Национальном банковском секторе может породить риски, которые в будущем могут негативно повлиять на экономику страны и финансовую стабильность.