Такие банки, в частности, смогут предоставлять финансовые услуги в районах, приближенных к зоне боевых действий.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по развитию финансовой инклюзии (№ 13018-д), который позволит создать банк на базе "Укрпочты". Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, законопроект предусматривает введение нового вида банка - банка финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии.

Его главной задачей предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения).

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Законопроект предусматривает, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, органам государственной власти и органам местного самоуправления и прочее.

"Именно эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины, так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях", - написал Гетманцев.

Почтовый банк: что известно

Статус банка финансовой инклюзии сможет получить "Укрпочта". Как ранее отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине будет создан почтовый банк путем передачи "Укрпочте" акций банка, ранее принадлежавших российским олигархам. По словам Шмыгаля, "Укрпочта" имеет свои отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет новые возможности украинцам, которые не пользуются цифровыми инструментами.

В марте 2025 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по развитию финансовой инклюзии в Украине. Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что финансовая инклюзия позволяет получить доступ к финансовым услугам на "самых сложных территориях".

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