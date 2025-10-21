По словам депутата Гетманцева, этот шаг должен привлечь дополнительно 30 млрд гривен в следующем году.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении налогов для банков.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, очередное повышение налогов для банков за основу (законопроект № 14097) поддержали 262 народных избранника.

Он отметил, что уже в третий раз парламент принимает решение, которое обещали сделать только на один год.

"Налог увеличивается с 25% до 50%, налогообложение будет с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, ставка начисляется раз в квартал. Ну и напоминаю, что это повышение налогов будет финансировать популизм и пиар. Это 15-23 млрд грн в 2026-м, и примерно 5 млрд в 2027-м году", - написал Железняк в Telegram.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев отметил, что "речь идет не об обычном бизнесе и не о гражданах, а о банках, которые в военное время получили рекордные прибыли" благодаря высоким учетным ставкам, операциям с государственными ценными бумагами и государственной политике поддержки финансовой стабильности.

"Этот законопроект - временная, но необходимая мера, которая позволит привлечь часть сверхприбылей банков для финансирования сектора безопасности и обороны без дополнительной нагрузки на граждан или реальный сектор экономики. Это решение о справедливом распределении нагрузки. Банки, которые получили наибольшие прибыли, должны помочь государству удержать финансовую устойчивость", - говорится в сообщении Гетманцева.

Нардеп добавил, что речь идет о привлечении дополнительно 30 миллиардов гривень, которые очень нужны нашей стране на усиление обороны и социальную поддержку граждан.

Повышение налогов для банков - последние новости

В 2023 году Верховная Рада уже принимала закон о налогообложении сверхприбылей банков, повысив налог до 50%, который действовал и в 2024 году.

Национальный банк и финансовый сектор выступили против этой инициативы: регулятор заявил, что такой шаг "подрывает доверие к налоговой системе" и может иметь "серьезные последствия не только для банков".

