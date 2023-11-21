В законе предлагают установить разный налог на 2023 и 2024 год.

Верховная Рада приняла закон о налогообложении сверхприбылей банков. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие во втором чтении законопроекта проголосовало 229 народных избранников.

"Парламент принял ко второму чтению законопроект о налогообложении банков № 9656-д. По настоянию МВФ, Минфина и НБУ текст изменен. Эта норма будет в обновленном меморандуме (который ожидаем в середине декабря)", - написал депутат.

По словам Железняка, налог на прибыль банков за 2023 год составит 50%, а в последующие годы, начиная с 2024 года, ставка составит 25%.

Видео дня

"По расчету Минфина это принесет только за 2023 год 24-25 млрд грн. Дальше это 6-7 млрд", - добавил нардеп.

Дополнительное налогообложение банков - что известно

19 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о дополнительном налогообложении доходов банков. В первом чтении законопроектом предусматривалось увеличение для банков ставки налога на прибыль с 18% до 36% без права зачисления убытков прошлых периодов в течение 2024-2025 года. Это должно было принести в бюджет дополнительно почти 10 миллиардов гривен.

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины в январе-сентябре 2023 года получили рекордную чистую прибыль в размере 109,855 млрд гривен. В прошлом году за аналогичный период банки заработали лишь 7,37 млрд гривен.

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, дополнительное налогообложение неоднократно использовалось в мире, когда одна отрасль получала сверхприбыли не за счет дополнительных инвестиций или расширения производства, а за счет определенных временных экономических условий, так называемой "экономической ренты", и дополнительные налоги имеют целью сбалансировать такую ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: