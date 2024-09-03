Повышение налогов откладывается: Рада провалила голосование в первом чтении

Проект закона был отправлен на повторное первое чтение.

Народные депутаты не смогли собрать достаточное количество голосов, чтобы проголосовать в первом чтении за законопроект о повышении налогов. Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада провалила законопроект №11416-д об увеличении налогов на 30 млрд в первом чтении. За - 224", - написал он.

По словам Железняка, проект закона был отправлен на повторное первое чтение.

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"Напомню, в этом году это 30 млрд грн из 125 которые запрашивал Минфин. В следующем только 127 из 340 млрд грн", - добавил депутат.

Повышение налогов в Украине - главные новости

Правительство впервые с начала полномасштабного вторжения запланировало повышение налогов в Украине, в частности, увеличение размера военного сбора и введение его для ФЛП. В конце августа рабочая группа в парламенте согласовала изменения в правительственный законопроект по повышению налогов.

Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что доработанным законопроектом предусматривается, в частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы и установление военного сбора для ФЛП - плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной зарплаты.

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