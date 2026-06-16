Мошенники стали действовать точнее: эксперт раскрыла самые распространенные схемы

Средний размер одной незаконной операции в 2025 году вырос на 30%.

В 2026 году финансовое мошенничество становится все более технологичным и персонализированным: злоумышленники реже действуют наугад и чаще подстраивают свои сценарии под конкретного человека (покупки, пользование банковскими сервисами, активность в соцсетях или объявления на маркетплейсах).

Заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская рассказала, что главная опасность современного мошенничества заключается как в технических инструментах и средствах, так и в том, что мошенники все чаще заставляют клиента самостоятельно "делиться" данными о своей платежной карте, даже сообщая коды подтверждения операций.

"Большинство мошеннических схем основаны на искусной манипуляции сознанием. Человек даже не задумывается, что самостоятельно назвал, например, код из SMS, перешел по сомнительной ссылке, ввел данные карты на поддельном сайте или перевел деньги якобы знакомому человеку", – отметила банкир.

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Она отметила, что средний размер одной незаконной операции в 2025 году вырос на 30% и составил в среднем 5,5 тыс. грн против 4,2 тыс. грн в 2024 году. И если раньше часть схем была массовой и менее прицельной, то сейчас злоумышленники все лучше готовят сценарии. Так, в первом полугодии 2026 года ключевая тенденция заключалась в том, что карточные злоумышленники все чаще строили свои схемы не только вокруг попыток получить карточные данные, но и вокруг психологического давления на клиента.

Самые распространенные мошеннические схемы 2026 года

Одной из самых активных схем остаются звонки якобы от службы безопасности банка. Человеку сообщают о подозрительной операции или попытке снять средства, а дальше мошенники пытаются получить данные карты, код подтверждения или заставить клиента самостоятельно перевести деньги на "безопасный счет".

Вторая распространенная схема – фишинг. Клиент получает сообщение со ссылкой на поддельную интернет-страницу, которая внешне очень похожа на официальный сайт банка, государственного учреждения, маркетплейса или службы доставки. После ввода реквизитов карты, логина, пароля или одноразового кода эти данные попадают к мошенникам.

Третье направление – фальшивые выплаты и компенсации. Пользователю предлагают получить помощь или социальную выплату, но для этого якобы нужно перейти по ссылке и "подтвердить карту". На самом деле цель одна – получить доступ к финансовым данным.

Четвертая группа схем связана с соцсетями и мессенджерами. Мошенники взламывают аккаунты знакомых и отправляют просьбы срочно перевести деньги. Часто такие сообщения выглядят подлинными, так как приходят от реального человека из списка контактов.

Также сохраняется риск SIM-swap (замены SIM-карты) – перехвата или перевыпуска финансового номера телефона. Это особенно опасно, если к номеру привязан мобильный банкинг, почта или другие финансовые сервисы.

Как противодействовать мошенничеству

По словам Довгальской, если звонит якобы сотрудник банка, стоит завершить разговор и самостоятельно перезвонить в контакт-центр по номеру, указанному на официальном сайте или на банковской карте.

В случае сообщений о блокировке карты нельзя разглашать PIN-код, CVV-код, пароли или SMS-коды. Проверять статус карты следует только через официальное банковское приложение или контакт-центр.

Если речь идет о якобы выплатах, компенсациях или финансовой помощи, не стоит переходить по ссылкам из SMS или сообщений в мессенджерах. Такую информацию необходимо проверять исключительно на официальных государственных или банковских ресурсах.

Когда поступает сообщение о том, что родственник или знакомый срочно нуждается в деньгах, эксперт рекомендует сначала связаться с этим человеком или его близкими и убедиться, что ситуация реальна.

При продаже товаров в интернете продавцам следует помнить, что для получения перевода достаточно номера карты или IBAN. Вводить CVV-код, PIN-код или другие конфиденциальные данные на сторонних сайтах не нужно.

Также стоит внимательно проверять адреса сайтов и не вводить платежные данные на ресурсах, которые вызывают хотя бы малейшие сомнения. Для защиты аккаунтов в мессенджерах рекомендуется использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Мошенники в Украине – последние новости

Центр противодействия дезинформации сообщал, что украинцам начали массово приходить письма и сообщения от якобы Министерства энергетики с фальшивыми счетами на оплату электроэнергии.

Также совладелец monobank Олег Гороховский рассказал, что один из самых популярных методов обмана владельцев банковских карт – звонок с сообщением о необходимости набрать определенные цифры и последующее соединение с мошенником.

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