monobank внезапно изменил условия всех международных SWIFT-платежей

Раньше комиссия за такие переводы составляла 1000 грн.

С 10 июня все международные SWIFT-платежи в monobank осуществляются бесплатно – без взимания комиссии. Об этом сообщает соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

Нововведение касается как входящих, так и исходящих переводов и будет действовать как для обычных пользователей, так и для бизнеса. По словам Гороховского, до этого SWIFT-перевод обходился пользователям в среднем около 1000 гривень комиссии.

"На этой комиссии мы зарабатывали более 11 миллионов гривень в год, но нам не жалко", – пишет Гороховский.

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Соучредитель monobank отмечает, что таким образом устраняются дополнительные сложности при переводах.

monobank – последние новости

В конце апреля в monobank произошел масштабный сбой. Пользователи не могли осуществить перевод денег с карты на карту, оплатить счет или выполнить стандартные банковские операции. В зависимости от телефона приложение mono либо не запускалось, либо открывалось с задержкой и зависало. Причины сбоя не назывались, работоспособность приложения была быстро восстановлена.

Ранее соучредитель monobank Олег Гороховский рассказал о распространенной схеме мошенничества с банковскими картами. По ней злоумышленники по телефону предлагают перевести деньги на так называемый "резервный счет", якобы для "защиты" средств пользователя.

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