По словам пользователей, в приложении было невозможно осуществлять денежные переводы.

Утром 29 апреля в Monobank произошел масштабный сбой: пользователи сообщили, что платежные операции не проходили. Это подтвердил соучредитель банка Олег Гороховский.

По данным СМИ, наибольшие трудности возникли именно с переводами средств: пользователи не могли перевести деньги с карты на карту, оплатить счета или выполнить стандартные банковские операции.

Сообщается, что на iOS приложение не запускалось, а на Android – либо открывалось с задержкой, либо также не работало. Некоторые клиенты банка сообщали, что после нажатия кнопки перевода приложение зависало, тогда как другие не получали никакого результата.

Причины сбоя неизвестны. Комментируя технический сбой, Олег Гороховский отметил, что команды банка уже работают над восстановлением работы Monobank.

Уже в 10:57 он заявил, что сбой был устранен.

Ранее в Monobank рассказали о самом распространенном способе мошенничества с банковскими картами. В этом случае мошенники по телефону предлагают перевести деньги на так называемый "резервный счет", якобы для "защиты" средств пользователя.

"Защититься от этого очень просто – нужно запомнить одно правило: Monobank не звонит", – подчеркнул Олег Гороховский.

Сообщалось также, что в Monobank появился новый сервис, благодаря которому клиенты смогут продавать свои вещи.

