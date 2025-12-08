Выставленные на продажу вещи можно будет оплатить частями.

У monobank появился новый сервис, благодаря которому клиенты смогут продавать свои вещи - monoбазар.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

"Теперь на мономаркете наши клиенты смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи. Такой себе OLX на минималках (пока что)", - написал он.

Сейчас, по словам Гороховского, проходит бета-тестирование платформы. Он также сообщил, что любой товар на monoбазар можно купить частями, а все продавцы уже верифицированы банком, что практически исключает мошенничество.

"Каждый может сделать свою личную витрину на Базаре, поделиться ею в своих соцсетях или отправить друзьям. Кому интересно, подпишутся на вас и будут знать, когда у вас появится что-то на продажу", - отметил Гороховский.

Кроме этого, ИИ-ассистент может заполнить вместо пользователя длинное описание товара на основе короткого описания. Также в сервисе автоматизирован торг - покупатель может предложить цену, а продавец - подумать, согласен ли продать по предложенной цене.

"Продавец получит деньги только, если вы заберете товар с почты. Если посмотрите и он вам не понравится - деньги сами вернутся к вам, а посылка - отправителю", - сообщил Гороховский.

Комиссия на период тестирования до 8 января составит 0,1%, позже вырастет до 1,9%. Покупатель при покупке будет оплачивать доставку товара.

