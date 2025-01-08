Ни в каких рекомендациях или других документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет.

Информация о блокировании банковских карт за частое снятие наличных, распространенная в СМИ, не соответствует действительности, заявили в Национальном банке.

"Автор материала ссылается на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

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Блокировка счетов украинцев - что известно

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что украинцам могут начать блокировать банковские карты за частое снятие наличных - более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах.

В декабре ряд банков подписали Меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг. Он предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии "высокой" рискованности и "низкой".

Ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами составят: 50 000 грн для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов со "средним" и "низким" уровнем - 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.

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