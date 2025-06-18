Медведев назвал Большую семерку "мертвым клубом".

В Российской Федерации продолжают хвалить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за его скандальное заявление на саммите G7 в Канаде.

Заместитель председателя российского Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев назвал лидеров международного клуба, объединяющего Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США, "европейскими лакеями":

"На G7 Трамп поставил на место европейских лакеев во главе с Макроном. Молодец! Он обругал их за то, что они выгнали Россию, отказался обсуждать санкции и уехал. Давно понятно, что это мертвый клуб. Я помню, когда мы сидели за одним столом - они все были зомбированы уже тогда".

G7 в Канаде

Как известно, в этом году саммит лидеров проходил в провинции Альберта, поскольку сейчас в Группе Семи председательствует Канада. На встречу также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Перед саммитом американский президент назвал исключение Российской Федерации из G8 в 2014 году "ошибкой", поскольку теперь Москва не находится за столом переговоров.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон на это ответил, что Москва не может вернуться в международный клуб, а кремлевский правитель Путин не должен выходить из изоляции, пока продолжается война против Украины.

Тем временем в Кремле заявили, что согласны со словами американского президента, однако для России этот клуб якобы "потерял практическое значение".

Вас также могут заинтересовать новости: