Вы готовы к новому вызову?

Независимо от того, это задание на поиск числа, предмета или слова, оптические иллюзии имеют немалую популярность среди интернет-пользователей.

Знали ли вы, что регулярное решение таких головоломок и других умственных задачек развивает ваши когнитивные способности?! Эти задачи также развивают логическое и критическое мышление, помогают тренировать память, наблюдательность и умение действовать в условиях ограниченного времени. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Ниже вы увидите изображение с хаотично расположенными буквами. На первый взгляд кажется, что смысла вообще нет, но это на самом деле не так. Где-то среди этого хаоса мы спрятали одно слово. Давайте проверим, удастся ли вам отыскать слово "банан"?

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Кстати, справиться надо всего за 9 секунд, поэтому понадобится вся ваша внимательность и умение управлять собственным временем. Готовы?

Время пошло! Небольшая подсказка: искать можно как по горизонтали, так и по вертикали, и по диагонали.

Ваши 9 секунд подошли к концу. Удалось ли вам заметить слово "банан" в этом разнообразии букв? Действительно, тот факт, что слово мы могли спрятать как по вертикали, так и по диагонали или горизонтали, мог сбить с толку. Поэтому если вы справились с этой сложной задачей, это повод себя похвалить.

Показываем, где "спряталось" слово:

Больше головоломок на поиск слов

В нашем арсенале есть много заданий, где нужно отыскать определенное слово. Почему бы не начать с головоломки, где за 7 секунд надо найти слово "марка"?

Если же этого будет мало, попробуйте поискать слово "буря". На ответ у вас будет 6 секунд.

Также можете проверить свои способности в иллюзии, где мы спрятали слово "дрон". Найти его надо всего за 9 секунд.

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