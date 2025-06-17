Регулятор получил многочисленные жалобы от пассажиров относительно правил перевозки вещей.

Агентство по вопросам защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) после многочисленных жалоб инициировало проверку правил перевозки багажа в самолетах известных лоукостеров. Речь идет о компаниях Ryanair и Wizz Air.

"Жалобы, полученные Агентством, описывают повторяющуюся картину: пассажир с рюкзаком подходит к выходу на посадку, где сотрудники авиакомпании просят пассажира поместить рюкзак в так называемый сайзер – металлическую рамку, которая используется для проверки габаритов. Эта рамка – в свете информации, содержащейся в полученных сигналах – не соответствует размерам разрешенного багажа. Хотя до недавнего времени рюкзак квалифицировался как бесплатная ручная кладь, теперь – по словам перевозчика – он не соответствует требованиям, и с потребителя взимается доплата до нескольких сотен злотых", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Агентства.

Пассажиры также отмечают, что измерения габаритов багажа проводят в спешке, без возможности перепроверки замеров или использования другой рулетки. При этом отказ произвольно платить установленную доплату, которую можно оплатить только карточкой, приводит к тому, что человека не пускают на борт самолета, добавляет польский регулятор.

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В связи с этим регулятор начал проверку правил перевозки ручной клади авиаперевозчиками. Согласно заявлению, ведомство проанализирует договорные положения, касающиеся условий перевозки ручной клади, какую информацию получает человек при покупке билета, порядок измерения багажа, правила начисления сборов, последствия для пассажиров в случае их неуплаты и способ рассмотрения жалоб относительно установленных сборов.

"Согласно практике Суда ЕС, ручная кладь – если она не превышает разумные пределы веса и размеров и не нарушает правил безопасности – должна рассматриваться как неотъемлемая часть услуги перевозки, за которую не должна взиматься дополнительная плата. Наша цель – проверить, придерживаются ли лоукостеры этого принципа на практике", – говорит глава UOKiK Томаш Хрустный.

Ryanair ввел штрафы для нарушителей спокойствия

Известный лоукостер Ryanair намерен жестко наказывать пассажиров, которые нарушают порядок во время полетов. Речь пойдет о штрафе в размере 500 фунтов стерлингов. Это около 590 евро или 28 тысяч гривень.

Платить придется пассажиром, которые "нарушают общественный порядок, чье недисциплинированное поведение приводит к высадке из самолета", добавляют в компании.

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