Мерц заявил, что Израиль делает 'грязную работу' за весь Запад

Он выступил против иранского режима.

В войне с Ираном Израиль выполняет "грязную работу" за весь Западный мир, считает канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как передает Zeit, такое заявление он сделал в интервью ZDF на полях саммита Большой семерки. Мерц назвал иранский режим "террористическим как внутренне, так и внешне", а также напомнил, что Тегеран поставлял Российской Федерации дроны-камикадзе, которыми та атакует Украину:

"Я могу лишь сказать, что с большим уважением отношусь к тому, что израильская армия имела мужество сделать это, что израильское правительство имело мужество сделать это. В противном случае мы могли бы увидеть еще месяцы и годы террора этого режима, а затем, возможно, и с ядерным оружием в руках".

По его мнению, Белый дом еще не принял решение о вступлении в войну на стороне Израиля, сейчас все зависит от готовности Тегерана вернуться за стол переговоров.

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"У той части правительства Ирана, которая еще способна действовать, все еще есть возможность вернуться за стол переговоров и провести переговоры. Предложение остается в силе. Если Тегеран не будет готов, то Израиль пройдет этот путь до конца", - добавил Мерц.

Канцлер подозревает, что американское правительство сейчас обсуждает возможность использования против Ирана оружия, которое способно разрушать бункеры. Он отметил, что не знает, решится ли на это Америка.

Реакция мира на войну на Ближнем Востоке

Как известно, Соединенные Штаты Америки и Израиль являются близкими союзниками, поэтому страна получает от них военную, разведывательную и политическую поддержку.

Вчера G7 опубликовала заявление, в котором говорится о поддержке права Израиля на самооборону. Страны-члены осудили Иран как "источник нестабильности" и призвали к деэскалации.

Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии призывают обе стороны к максимальной сдержанности.

Между тем Российская Федерация и Китай осуждают удары Израиля, обвиняют Тель-Авив в попытке расширить конфликт и предупреждают об опасности для стабильности региона.

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