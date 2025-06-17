Укрепление Украины и усиление давления на РФ будут способствовать, а не препятствовать миру.

Украинское Министерство иностранных дел требует, чтобы мировое сообщество осудило последний массированный обстрел Украины, поддержало ее обороноспособность и усилило давление на Российскую Федерацию.

В официальном заявлении МИД отмечается, что атака в ночь на 17 июня стала одной из самых масштабных за все время войны. Российские оккупанты били по мирным людям и гражданской инфраструктуре, в частности жилым домам, учебному учреждению и промышленным объектам:

"Убеждены, что Путин сознательно приказал осуществить этот обстрел именно во время саммита Группы Семи, чтобы выставить лидеров стран Группы Семи слабыми. Он сознательно демонстрирует полное пренебрежение к международным мирным усилиям, прежде всего к усилиям США".

В министерстве напомнили, что Украина неоднократно доказывала свою приверженность мирным усилиям: Киев принял американское предложение прекратить огонь на 30 дней, направил высокопоставленную делегацию на встречу с командой РФ низкого уровня, а также предложил реалистичные шаги к миру и заявил о готовности к встрече лидеров. Между тем Москва не осуществила ни одного конструктивного шага к миру.

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"Россия продолжает отвергать предложение США по длительному прекращению огня. Россия выставляет неприемлемые ультиматумы и игнорирует украинские предложения. Россия избегает встречи лидеров, которая могла бы проложить реальный путь к миру. Вместо этого Москва только усиливает террор, обстрелы, убийства гражданских людей, удары по энергетической системе и разрушение гражданской инфраструктуры Украины", - говорится в заявлении.

Украинская сторона призывает партнеров снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель, ускорить поставки ВСУ систем Patriot, NASAMS и IRIS/T, а также дополнительных боеприпасов к ним. Кроме того, замороженные активы РФ должны пойти на финансирование оборонно-промышленного комплекса и восстановления Украины.

Поскольку Москва понимает только язык силы, закончить войну можно только благодаря максимальному экономическому давлению, прекращению финансирования его военных преступлений, отключению от глобальных финансовых систем и тотальной изоляции:

"Каждая минута промедления с жесткими решениями стоит украинских жизней. Пришло время решительных действий для противодействия российской агрессии и нейтрализации российской угрозы для Украины и всего евроатлантического сообщества".

Также в министерстве назвали попытки кремлевского правителя Путина изобразить себя "посредником" на Ближнем Востоке особенно циничными. "Напоминаем, что преступные режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне работают вместе для дестабилизации ситуации в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Россия является разрушителем международного мира и безопасности, а не партнером в их восстановлении", - добавили они.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 17 июня Россия осуществила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине с начала полномасштабной войны. Основной целью атаки стал Киев, хотя взрывы также прозвучали во многих обастях страны.

Всего было выпущено более 440 беспилотников и 32 ракеты различного типа - крылатые и баллистические. Атака продолжалась много часов и приобрела широкий масштаб.

В Киеве повреждены десятки объектов, в нескольких многоэтажках произошли пожары, обвалились перекрытия.

В результате обстрела погибли по меньшей мере 14 человек, по некоторым данным - 16, в том числе гражданин США. ГСЧС, полиция и экстренные службы работали в усиленном режиме на местах поражений.

Стоит отметить, что атака совпала по времени с саммитом G7 в Канаде, на котором Украина просила о новых гарантиях безопасности.

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