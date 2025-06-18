В Вашингтоне обеспокоены последствиями.

Иран готов нанести удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты Америки присоединятся к войне на стороне Израиля. Тегеран уже подготовил для этого ракеты и другую боевую технику.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на знакомых с докладами разведки чиновников США. Они рассказали, что Израиль давит на Белый дом с требованием вмешаться в войну. Однако там обеспокоены последствиями возможного американского удара по заводу по обогащению топлива в Фордо.

После этого поддерживаемое Ираном ополчение Хути может возобновить нападения на корабли в Красном море, а проиранские ополченцы в Ираке и Сирии - атаковать американские базы. Кроме того, Иран может прибегнуть к минированию Ормузского пролива - тактики, которая позволит заблокировать американские военные корабли в акватории Персидского залива.

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Двое иранских чиновников заявили, что в случае вступления США в войну на стороне Израиля, Иран нанесет удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, начиная с объектов в Ираке. По их словам, мишенью также станут любые базы США в арабских государствах, и Тегеран будет непосредственно участвовать в атаках.

По данным издания, командование США привело войска на базах по всему Ближнему Востоку в состояние повышенной боевой готовности, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии. В регионе сейчас размещено более 40 тысяч американских военнослужащих.

Кроме того, Соединенные Штаты перебросили в Европу около 30 самолетов-заправщиков, которые могут быть задействованы для поддержки истребителей, охраняющих американские базы, или для расширения дальности полетов бомбардировщиков в случае нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.

Вступление США в войну на Ближнем Востоке

По данным западных СМИ, сейчас в Белом доме обсуждают вероятность привлечения своих войск к военному конфликту между Ираном и Израилем.

Соединенные Штаты признавали, что поддерживали своего союзника разведывательной информацией, однако уверяли, что не имели отношения к самой атаке на иранские ядерные объекты.

Также американская сторона помогала Израилю сбивать баллистические ракеты и дроны-камикадзе, которые Иран запустил по стране.

По данным СМИ, вечером в Белом доме состоялось экстренное совещание, во время которого рассматривались различные варианты реагирования - от дипломатических усилий до возможных прямых ударов по Ирану.

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