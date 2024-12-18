Представители финучреждений обсудили объединение усилий банковского сектора для эффективного противодействия финансовым преступлениям.

К меморандуму об ограничении карточных переводов, который был подписан четырьмя крупнейшими украинскими банками, присоединились еще 25 финансовых учреждений - 23 банка и две финансовые компании. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации украинских банков (АУБ).

Сообщается, что ассоциация провела встречу с топ-менеджментом ведущих банков и финансовых компаний Украины. Они обсудили "объединение усилий банковского сектора для эффективного противодействия финансовым преступлениям, подрывающим стабильность экономической системы".

"Подписанный Меморандум является реакцией рынка на вызовы, стоящие перед банковской системой, и направлен на минимизацию злоупотреблений через "дроп-схемы". Мы убеждены, что внедрение этих мер позволит существенно снизить риски, обеспечить прозрачность и повысить доверие к финансовому сектору Украины", - отметил президент АУБ Андрей Дубас.

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К Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, которые также являются платежными системами:

"Укрэксимбанк"

"УКРГАЗБАНК"

"КРИСТАЛБАНК"

"ГЛОБУС БАНК"

"МТБ БАНК"

"РАДАБАНК"

"Идея Банк"

"АЛЬТБАНК"

"Банк Альянс"

"ЕПБ"

"КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"

"Поликомбанк"

"БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ"

"Украинский банк реконструкции и развития"

"ОКСИ БАНК" АТ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

"АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

"НоваПей" (NovaPay)

"ПроКредит Банк"

"Коминбанк"

"Правэкс банк"

ФК "ЭВО" (RozetkaPay)

"БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"

"СЕНС БАНК"

"СКАЙ-БАНК"

Ограничения карточных переводов - что известно

10 декабря Национальный банк сообщил о подписании Меморандума об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг между двумя профильными ассоциациями и четырьмя банками: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" и "Универсал банк" (monobank).

Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии "высокой" рискованности и "низкой". Ограничения в проведении операций клиентов с неподтвержденными доходами составят: 50 000 грн для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов со "средним" и "низким" уровнем - 150 000 грн с 1 февраля 2025 года и 100 000 грн с 1 июня 2025 года.

Член Совета НБУ Василий Фурман заявил, что подавляющее большинство граждан Украины не почувствуют на себе ограничений карточных переводов, которые внедряют банки. Также клиент может предоставить банку соответствующие справки о зарплате или других доходах, в таком случае лимит будет расширен.

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