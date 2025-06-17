Вашингтон подтвердил смерть своего гражданина.

Американский Госдеп впервые высказался о массированном обстреле Киева, который этой ночью осуществили российские захватнические войска.

Во время брифинга пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс спросили, будет ли правительство принимать меры для защиты американских граждан в Украине, учитывая смерть одного из них в ночь атаки. Она ответила, что США известно об этом:

"Мы знаем о вчерашней атаке на Киев, которая привела к многочисленным жертвам, в том числе трагической гибели гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших. Президент и в недавнем прошлом четко высказывался о нанесении ударов по гражданским районам".

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