Он уверяет, что Трамп будет использовать армию только для достижения целей американского народа.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может вступить в войну против Ирана, чтобы остановить ядерную программу страны.

Об этом свидетельствует сообщение американского вице-президента Джей Ди Вэнса в микроблоге X. По его словам, Тегеран мог бы иметь гражданскую ядерную энергетику без обогащения, однако отказался от этого, обогатив уран намного выше необходимого уровня. "Я до сих пор не вижу ни одного весомого аргумента в пользу того, что Иран имел право нарушать свои обязательства по нераспространению ядерного оружия", - написал он.

Вэнс заявляет, что Трамп "продемонстрировал большую сдержанность", сосредоточив внимание войск на защите армии и граждан, однако теперь президент может решить, что нужно принять дальнейшие меры для прекращения иранского обогащения:

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"Это решение, в конце концов, принадлежит президенту. И, конечно, люди правы, когда обеспокоены внешними проблемами после последних 25 лет идиотской внешней политики. Но я считаю, что президент заслужил определенное доверие в этом вопросе. И увидев это вблизи, я могу заверить вас, что он заинтересован только в том, чтобы использовать американскую армию для достижения целей американского народа. Что бы он ни делал, он сосредоточен на этом".

США могут вступить в войну на Ближнем Востоке

Напомним, военная конфронтация между Ираном и Израилем приобрела серьезные масштабы. Причиной этого является отказ Тегерана от так называемой ядерной сделки.

13 июня Израиль массированно ударил по военным, ядерным и инфраструктурным объектам Ирана. После этого Тегеран запустил по стране десятки баллистических ракет и ударных дронов.

Пока страны обмениваются ударами, перед Соединенными Штатами Америки встал вопрос: вмешиваться ли в этот конфликт, чтобы помочь своему союзнику остановить ядерную программу Ирана.

Axios сообщил, что в Белом доме готовилось экстренное совещание с командой нацбезопасности, где должны были обсудить несколько вариантов действий - от дипломатических шагов до нанесения прямых ударов по Ирану.

По данным СМИ, это совещание уже состоялось. В Штатах ожидают, что президент Трамп выступит с заявлением.

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